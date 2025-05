Andriollo: «Bolzano divisa a metà, toccherà al sindaco tenere insieme questa comunità»

Alex Schwazer ha stabilito il nuovo record italiano master dei 3000 metri di marcia su pista fermando i cronometri sul tempo di 11'43"03, a quindici secondi dal mondiale M40 di 11'28"21 appartenente a Willi Sawall dal 1982. Il precedente primato italiano M40 era di 13'15. Schwazer, 40 anni, ha gareggiato al campo Coni di Bolzano nell'ambito dei Campionati regionali di società del Trentino Alto Adige. La vittoria è stata ottenuta da Aldo Andrei, trentino delle Fiamme Oro che si è imposto in 11'15". "Sono molto contento del risultato tenendo presente quanto mi alleno, io sono un amatore e mi alleno quando ho tempo, sono molto soddisfatto della mia prestazione - ha commentato al traguardo Alex Schwazer -. Ho avuto un po' di problemi con il ritmo perché queste distanze non le affronto mai, sono partito anche un po' forte. A me i record non mi interessano, io gareggio per me stesso, faccio quello che posso fare, il tempo delle prestazioni è finito".