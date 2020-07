BOLZANO. Un giovane del Gambia, irregolare in Italia, è stato condannato per direttissima oggi in tribunale a Bolzano ad una pena di tre anni per rapina.

Giovedì l'uomo aveva scippato la borsa ad una coppia di settantenni bolzanini, sulle passeggiate del Lungo Talvera a Bolzano, facendoli cadere a terra. L'uomo, incensurato, è già stato scarcerato.