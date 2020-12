Appiano, furto di cristalli Swarovski: denunciata la colf di un’anziana

APPIANO. I carabinieri della Stazione di Appiano, in collaborazione con i colleghi di Trodena, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano, una donna di 54 anni per furto, recuperando 31 oggetti di cristallo “Swarovski” per un valore complessivo di Euro 5000,00, provento dell’attività delittuosa.

In particolare la donna, originaria di Trodena, trovandosi alle dipendenze di un’anziana signora di Appiano, in qualità di “colf”, le aveva sottratto, nel corso di alcuni mesi ed agendo in maniera scaltra appropriandosene un po’ per volta, di 31 oggetti di cristallo Swarovski di considerevole valore.

I familiari dell’anziana donna, insospettitisi della continua sparizione degli oggetti, hanno avvisato i Carabinieri di Appiano, i quali attraverso una proficua indagine, sono riusciti a documentare come l’autore delle sparizioni fosse effettivamente la “colf”.

La perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna ha portato al rinvenimento degli oggetti di cristallo sottratti, che sono stati immediatamente recuperati e restituiti all’anziana proprietaria.

Ora la donna dovrà rispondere delle proprie responsabilità davanti all’Autorità Giudiziaria di Bolzano.