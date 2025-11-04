Le ultime
Il caso

Applicato il braccialetto elettronico a Vettori

Installato solo ieri perché erano terminati. In un anno 200 dispositivi in Alto Adige. La misura era stata già decisa dalla gip dopo la denuncia presentata dalla moglie al termine di una lite

IL FATTO Aggredisce la moglie, denunciato

Aliosha Bona

BOLZANO. Allacciato il braccialetto elettronico alla caviglia di Carlo Vettori. La Polizia giudiziaria è passata ieri pomeriggio, alle 16.30, a casa del consigliere comunale ed ex presidente del Consiglio (FdI) per installare il dispositivo.

La misura restrittiva era stata decisa dalla gip Elsa Vesco dopo la denuncia per maltrattamenti e lesioni presentata dalla moglie di Vettori al culmine di una lite nella giornata di lunedì 20 ottobre. L'apparecchio era già previsto dal 22 ottobre, ma per una questione di disponibilità del Tribunale non era ancora stato possibile applicarlo.

 

