Assegnato il primo Premio Cristian Roner: vince la dottoranda Chiara Gastaldi

BOLZANO. È stato assegnato per la prima volta il Premio Cristian Roner, istituito per ricordare il ricercatore e docente trentino Cristian Roner, scomparso prematuramente lo scorso anno all’età di 44 anni. Il riconoscimento è andato a Chiara Gastaldi, dottoranda protagonista dell’Euregio Doctoral Colloquium in Economics (EDCE), appuntamento che riunisce giovani ricercatori delle Università di Bolzano, Innsbruck e Trento.

Il premio è dedicato alla memoria di Cristian Roner, che tra il 2018 e il 2022 aveva svolto il dottorato in Economia e Management alla Libera Università di Bolzano per poi diventare ricercatore e docente al Dipartimento di Economia dell’Università di Trento. Nella sua attività scientifica si era occupato di economia della sicurezza informatica, settore che all’epoca rappresentava un campo di ricerca ancora pionieristico.

Il riconoscimento è stato consegnato al termine dell’EDCE, iniziativa sostenuta dall’Euregio Mobility Fund che offre a dottorande e dottorandi l’opportunità di presentare i propri studi e confrontarsi con docenti e colleghi. La giuria ha attribuito a Chiara Gastaldi il Best Presentation Award per il lavoro scientifico intitolato “Role Models in STEM: Students’ Aspirations and Gender Attitudes – Evidence from a School Randomized Controlled Trial”.

La ricerca analizza l’influenza che modelli di riferimento positivi possono avere sulle aspirazioni di studentesse e studenti e sugli atteggiamenti verso le questioni di genere nelle discipline STEM, acronimo che comprende scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. «La commissione ha molto apprezzato il paper, che affronta una questione importante all’intersezione tra economia dell’istruzione, studi di genere ed economia del lavoro», ha spiegato Alessandro Fedele, docente di unibz e membro della giuria, sottolineando il rigore metodologico dello studio e le possibili ricadute sulle politiche per ridurre i divari di genere nei percorsi scientifici e tecnologici.