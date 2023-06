Assolto chi gli ha sparato, bolzanino impugna sentenza

BOLZANO. Nel 2017, durante un incontro con alcuni conoscenti per questioni patrimoniali, un bolzanino è stato ferito gravemente dopo che una discussione tra le persone presenti (tre in tutto) era degenerata. È accaduto quando l’altoatesino ha deciso di utilizzare un taser, estratto improvvisamente dal proprio giubbotto a scopo intimidatorio. Secondo alcuni testimoni, l’arma a impulsi elettrici non sarebbe stata nemmeno attiva (con la spia di avvertimento spenta), ma sarebbe stata comunque sufficiente per indurre l’interlocutore del bolzanino (che ha circa 35 anni) a sentirsi in pericolo e, di conseguenza a decidere di utilizzare un vecchio revolver che aveva in tasca per fare fuoco per primo.



Nelle fasi drammatiche della vicenda sono stati esplosi cinque colpi di pistola (detenuta irregolarmente), che avrebbero potuto avere conseguenze decisamente drammatiche. Il bolzanino infatti è stato colpito due volte al torace, una volta sotto l’ascella, una volta ad un braccio, mentre un quinto colpo ha raggiunto la vittima al fegato. Il caso ha voluto che nessun colpo di pistola esploso abbia attinto il ferito in punti risultati decisivi per le conseguenze fisiche. Il bolzanino venne comunque trasferito in ospedale, dove rimase alcune settimane.



Qualche settimana fa la vicenda è giunta davanti al giudice delle indagini preliminari di Bergamo. Lo sparatore ha dovuto rispondere di tentato omicidio, ma il giudice ha disposto l’assoluzione, ritenendo che l’uomo avesse agito per legittima difesa, seppure nella circostanza putativa del reato contemplato dal nostro codice penale. In altre parole, il magistrato ha ritenuto che lo sparatore decise di fare fuoco con il suo vecchio revolver pensando effettivamente di essere in pericolo e di poter essere colpito per primo dai colpi dell’arma impugnata dal bolzanino.



Nel corso dell’udienza preliminare lo sparatore ha sempre sostenuto di non avere riconosciuto l’arma ad impulsi elettrici e di avere temuto per la propria incolumità. Ovviamente la decisione del giudice preliminare ha creato non poco scalpore ed il bolzanino, rimasto gravemente ferito, difeso dall’avvocato Nicola Nettis, ha ora impugnato il verdetto chiedendo una nuova valutazione da parte del magistrato delle indagini preliminari. Il processo è dunque destinato a riaprirsi in sede di appello.



Il bolzanino ha sempre sottolineato che il taser non è stato utilizzato, ma solo mostrato in posizione non attiva allo scopo di spaventare. «In questa situazione - ha fatto presente l’avvocato Nettis - cinque colpi di pistola non possono essere considerati una reazione proporzionata né possono rispecchiare l’ulteriore elemento chiesto dal codice (per la legittima difesa), che è il pericolo imminente corso da chi decide di reagire facendo fuoco». Agli atti del processo c’è anche la testimonianza di uno dei presenti, che sostiene che il taser fosse stato riposto dal bolzanino nella tasca della propria giacca e questo dimostrerebbe - secondo il legale - che lo sparatore non avrebbe avuto motivi di sentirsi effettivamente in pericolo. Sulla base di questi elementi Nettis ed anche il pubblico ministero hanno predisposto l’atto di appello. Ieri la Corte d’appello di Brescia, nel corso della prima udienza, ha disposto di sentire nuovamente i testimoni, oltre ai consulenti medici, legali e balistici.



©RIPRODUZIONE RISERVATA