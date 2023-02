Attivisti del clima imbrattano l'acquario del museo, ma il direttore è con loro

BOLZANO. L'acquario di barriera corallina del museo di Scienze Naturali a Bolzano è stato verniciato con vernice nera da tre attivisti di Extinction Rebellion con il beneplacito del direttore del museo David Gruber. «Le barriere coralline sono tra i primi ecosistemi che rischiano di collassare completamente per via dell'aumento di temperatura degli oceani legato alla crisi climatica»: così il direttore ha motivato l’azione simbolica proprio sull’acquario, allestito nel 1997 con l'intento di presentare la relazione tra il mare e le Dolomiti.



I rappresentanti di 'Ultima Generazione', 'Just Stop Oil' e altri attivisti che recentemente hanno attirato l'attenzione sulla crisi climatica con le loro azioni nei musei subendo attacchi da una parte di politica e società, secondo Gruber per «un malinteso del messaggio che volevano trasmettere».



Con questa dimostrazione congiunta, il museo di Scienze Naturali ha scelto di «allearsi nella lotta contro le crisi multiple del presente, come il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità, alla soluzione delle quali i musei devono contribuire», ha precisato il direttore.



Il colore nero della vernice che è stata scelta per ricoprire le pareti della grande vasca è lavabile e simboleggia il petrolio ed il carbone, la cui combustione è responsabile della maggioranza delle emissioni climalteranti. Le impronte di mani lasciate sulla vasca, che permettono di vedere i coralli anche dopo aver colorato l'acquario, simboleggiano la speranza, mentre la mano umana simboleggia il fare, l'azione climatica necessaria per arginare il collasso delle barriere coralline.