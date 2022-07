Auto si ribalta e finisce ruote all’aria sulla MeBo: salvo il conducente

VILPIANO. Veicolo ribaltato sulla MeBo in direzione nord, poco dopo le 12, sotto il cavalcavia in uscita per Vilpiano. Il veicolo è rimasto disteso sul tetto, ma la persona nell’abitacolo è riuscita a liberarsi da sola.

Il paziente è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Si tratta di un altoatesino di 70 anni, che ha riportato ferite lievi.

Sono intervenuti Croce rossa, Croce bianca, vigili del fuoco di Nalles e polizia stradale.