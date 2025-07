Autobus e treni, ancora disagi digitali. La rabbia di abbonati e viaggiatori  

BOLZANO. Tutt’altro che un bel periodo, questo, per chi si serve dei mezzi pubblici, in particolare i bus urbani ed extraurbani, ma non va molto meglio nemmeno a chi desideri viaggiare sui treni locali. Vorresti accedere con lo Spid al nuovo, super pubblicizzato portale di altoadigemobilità? Per ora non si può. Sei abbonato e vorresti visionare il totale dei chilometri percorsi nel 2025? Molti pare che non ci stiano riuscendo. Vorresti poter mostrare al controllore il biglietto - già pagato tramite app - per evitare sanzioni? Non riesci a scaricarlo; allora telefoni al numero verde, ma non ti rispondono e, quando rispondono, ti dicono di chiedere il rimborso perché la app non funziona a dovere. Vorresti rinnovare a tuo figlio l’Abo+, che d’ora in poi si chiamerà U19? Sul sito il nome del bambino, già dotato di Abo+, nella lista non compare; c’è invece quello di tua figlia, che per questioni di età non possiede ancora alcun abbonamento... Hai altri problemi e sei stufo di stare con smartphone o cornetta del telefono in mano e quindi decidi di ovviare recandoti di persona a risolvere all’infopoint? Ancora peggio: code su code, nemmeno fosse la stazione funiviaria del Seceda... Occhio infine se poi tuo figlio sale sul bus e non oblitera l’abbonamento perché lo ha dimenticato a casa: multa salata.

Disservizi, fisici e digitali

Il caso delle fermate cittadine dei mezzi urbani in piazza Stazione - prima tolte creando grandi disagi e ora pare rimesse ma in un futuro dai contorni non determinati - da settimane occupa le cronache bolzanine. Ora emerge che a far penare gli utenti del trasporto pubblico locale è anche la gestione digitale del servizio, si tratti di app per smartphone o del nuovo portale della mobilità altoatesina. La stessa Provincia, con la partecipata Sta, ne è consapevole, anche perché nelle ultime settimane dalle usuali trecento telefonate al giorno si è arrivati a un migliaio. Il nuovo portale, partito due mesi fa, si stima che al momento sia stato visitato da 30mila abbonati, circa il dieci percento dei quali avrebbe riscontrato difficoltà o problemi di vario genere. Sul nuovo portale, per dirne una, non è visionabile il totale dei chilometri percorsi. È un momento di transizione e si stanno risolvendo i problemi giorno per giorno, spiegano in Provincia, ma il caos per ora regna sovrano. Lo testimoniano i nostri lettori.

Due esempi

Eccoli: «Ieri - così la ventenne bolzanina M.A. - ho acquistato un biglietto dall’app suedtirolmobilità da Laives a Trento alle ore 9.14 di oggi, 24 luglio (treno regionale 16669). Dopo il pagamento mi è stata emessa la fattura correttamente visibile in app, ma non il biglietto, non presente né nella mail né nel settore dedicato dell'app (tickets). Questo fino al momento della partenza del treno, costringendomi ad acquistare un secondo biglietto dall’app di Trenitalia». Al telefono il servizio clienti il giorno del fatto non ha risposto, poi: «Mi hanno invitato a chiedere il rimborso, visto che il problema sarebbe legato al malfunzionamento dell'app». La giovane conclude: «Allego quindi la fattura e attendo indicazioni per il rimborso». «È una vergogna», racconta invece Giovanni Conci, un altro utente del servizio pubblico. «Usavo da anni il myportal.altoadigemobilita, per ricaricare la tessera online; da pochi mesi hanno messo il nuovo portale, che non funziona, ho chiamato il numero verde per chiedere informazioni, mi hanno risposto che è ancora in lavorazione, l’hanno messo prima sollecitati dalla Provincia perché sono in ritardo, ancora oggi non funziona, devo spendere due biglietti per andare in città a ricaricare la tessera. Una cosa vergognosa. Come si fa a togliere un servizio che funziona, per metterne uno non funzionante e senza dare indicazioni precise di quando funzionerà?» Conci ha mandato diverse email «ma nessuno risponde; domandare è lecito, rispondere è cortesia».

Multe ai ragazzini

Passiamo infine alle sanzioni. Il consigliere provinciale del Pd, Sandro Repetto, ha presentato una interrogazione all’assessorato alla Mobilità. «Gli importi delle multe sono aumentati e sono stati ridotti i termini per il pagamento con riduzione», precisa nel preambolo. In particolare, la sanzione per mancata obliterazione del titolo di viaggio ammonta attualmente a 180 euro, ridotti a 90 se pagati entro cinque giorni. «Tale misura - così Repetto - ha suscitato forti perplessità tra le famiglie e gli utenti, anche in considerazione del fatto che spesso i destinatari della sanzione sono minori titolari di abbonamenti regolari (Abo+), che dimenticano di convalidare il titolo, pur non viaggiando senza biglietto». L’obbligo di timbratura, in questi casi, «risponde infatti a finalità statistiche e non alla verifica del possesso del diritto a viaggiare». Sono stati inoltre segnalati diversi casi «in cui le famiglie vengono a conoscenza della sanzione solo dopo la scadenza del termine utile per il pagamento ridotto, con l’effetto di dover sostenere l’intero importo». Si rilevano pure criticità tecniche: «Secondo segnalazioni ricorrenti, gli obliteratori a bordo dei bus non sempre funzionano correttamente, rendendo difficile la convalida anche da parte dei passeggeri diligenti». Repetto chiede se il tutto non sia forse un pochettino eccessivo e sproporzionato, «anche rispetto all’inesistente danno economico». Chiede: la Provincia intende in qualche modo porre rimedio? Infine, Repetto segnala che in Trentino, in situazioni analoghe, la sanzione applicata per mancata obliterazione di un abbonamento è pari a soli 3,50 euro, «segno di un approccio più proporzionato e orientato alla funzione educativa, anziché punitiva».