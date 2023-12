Babbo Natale al San Maurizio, i regali arrivano con l’autoscala 

BOLZANO. Ad annunciare l’arrivo del colorato corteo all’ospedale San Maurizio di Bolzano ci ha pensato l’inconfondibile rombo delle Harley. Insieme ai biker in versione Babbo Natale del Dolomiti Chapter, c’erano i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano con l’autoscala, le volanti della Polizia di Stato, agenti della Polizia municipale, San Nicolò e tanti, tanti supereroi e personaggi delle fiabe dell’associazione “LuceMia”. Si è svolta così, ieri, per il terzo anno consecutivo, la bella e commovente iniziativa ideata dalla presidente di Unicef Bolzano, Patrizia Daidone, con lo scopo di portare i regali ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria e rendere meno pesante la loro permanenza in ospedale durante le festività natalizie.

I piccoli degenti, insieme a medici e infermieri, hanno atteso con incontenibile gioia che il cestello dell’austoscala, manovrata da un ufficiale dei vigili del fuoco, avvicinasse alle finestre il santo- assistito da un’agente della questura – e porgesse loro dei regali. Si è trattato della prima fase dell’iniziativa perché poi, supereroi, clown, harleysti e poliziotti si sono muniti di mascherine e sono saliti in reparto per distribuire di persona altri regali ai bimbi.

C’erano Spiderman, Capitan America, Deadpool e Green Arrow e c’era anche Batman, ma non uno qualsiasi perché, sotto la maschera dell’uomo pipistrello, c’era Luca Randi, il fratello di Laura, la ventunenne strappata alla vita soli 21 anni nel cui ricordo Luca e mamma Wilma (anche lei presente ieri) hanno creato l’associazione “LuceMia”. «Un’iniziativa molto bella e molto attesa dai bambini, che in questo momento sono più di 20 in reparto – il commento di Laura Battisti, primaria di pediatria – è un momento di allegria che porta spensieratezza che serve ai bambini e anche ai genitori».