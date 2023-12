Bar chiusi dal Comune a Bolzano, i titolari annunciano l'impugnazione. La difesa: "Provvedimento generico e non proporzionato"

BOLZANO. Il 22 dicembre il Comune di Bolzano aveva firmato un provvedimento di chiusura per cinque bar della città: due per la durata di tre mesi, gli altri tre per 15 giorni.

Ora però due dei titolari si sono rivolti a un avvocato, perché intenzionati a impugnare il provvedimento davanti al Tar. Il titolare di uno degli esercizi chiusi per tre mesi chiederà una sospensiva. Il provvedimento, sostiene il legale, "è generico e il periodo di chiusura non proporzionato".

Ad aprile, il locale era già stato chiuso per 15 giorni, e l'amministrazione motiva il nuovo provvedimento alla luce di "ulteriori episodi contestati" per i quali "continua a costituire un abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose intente a smerciare sostanze stupefacenti", rappresentando "un significativo pericolo per l'ordine, la moralità e la sicurezza pubblica".