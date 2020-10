Bimbo di 2 anni trasportato in auto senza seggiolino: multa e decurtazione di 5 punti dalla patente

BOLZANO. L’attività complessiva delle pattuglie della Sezione di Bolzano relativa al fine settimana ha portato alla contestazione di ben 88 infrazioni del codice della strada, tra cui anche il caso di un conducente che non utilizzava i sistemi di ritenuta per il figlio minorenne, di appena anni 2. Per tale violazione, l'uomo è stato sanzionato ed è scattata la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Numerose infrazioni hanno riguardato, poi, il mancato possesso, per l’esibizione, di documenti connessi alla guida e svariate condotte legate alla mancata commisurazione della velocità rispetto alle condizioni della strada, bagnata per il maltempo.

Nel corso della giornata di giovedì e venerdì 1 e 2 ottobre, nell’ambito di controlli mirati al controllo dell’autotrasporto, pattuglie dipendenti dal Distaccamento di Bressanone riuscivano a fermare, alla barriera autostradale di Vipiteno, un autotrasportatore di nazionalità polacca e un altro di nazionalità ungherese, impegnati in un trasporto internazionale di merci, entrambi privi di documentazione conforme alla normativa internazionale per effettuare quel tipo di trasporto. Entrambi i conducenti sono stati sanzionati con il pagamento di una somma complessiva di oltre 8.000,00 Euro ed il fermo amministrativo dei complessi veicolari.

Nella giornata di domenica 4, veniva poi fermata per un controllo ordinario una famiglia di turisti italiani in transito sulla statale 12 del Brennero. Nel corso delle verifiche, emergeva che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Il conducente, pertanto, è stato sanzionato con il pagamento di una somma di 868,00 Euro.