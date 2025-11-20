Blitz dei carabinieri a Bolzano: scoperti una serra indoor e oltre 6 chili di droga

BOLZANO. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Bolzano hanno arrestato un residente del capoluogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un’indagine avviata nei quartieri popolari di Firmian e viale Europa, dove era stato individuato un traffico di droga particolarmente attivo. Servizi di osservazione, controlli e pedinamenti hanno permesso di documentare sia lo spaccio al dettaglio sia le fasi di rifornimento della rete.

Giovedì 13 novembre, avendo accertato che il fornitore principale si era appena procurato un nuovo quantitativo di droga, i militari sono intervenuti per la perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione è stata scoperta una serra indoor altamente sofisticata per la coltivazione della marijuana. Sequestrati quasi un chilogrammo di marijuana ad alto contenuto di THC e 5,5 chilogrammi di hashish suddivisi in 50 panetti contraddistinti da loghi colorati, elemento che – secondo gli investigatori – conferma l’esistenza in città di un mercato alimentato da forniture diverse e frequenti. Recuperata anche una parte del denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il comandante del Nucleo Investigativo, Ferdinando Nasta, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando “l’impegno del Nucleo Investigativo, coinvolto in servizi prolungati e gravosi, che hanno richiesto dedizione e professionalità ma che hanno portato a un risultato significativo per la sicurezza della comunità”.

La persona coinvolta è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di approvvigionamento. È fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.