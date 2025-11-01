Blitz interforze a Bolzano, 143 persone controllate e droga sequestrata

BOLZANO. È stata un’operazione ad “Alto Impatto” quella disposta dal questore Giuseppe Ferrari e svolta nella serata del 30 ottobre nel territorio comunale di Bolzano, con controlli mirati nelle principali aree sensibili del centro cittadino.

L’attività ha coinvolto Polizia di Stato, arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale ed Esercito, interessando piazza Erbe, piazza Parrocchia, via Wolkenstein, parco Cappuccini, piazza Domenicani, oltre a piazza Mazzini, piazza Ziller e Parco delle Religioni.

Nel corso dei controlli in piazza Parrocchia e via Wolkenstein, gli agenti hanno fermato due cittadini tunisini di 35 e 29 anni, entrambi richiedenti asilo e già destinatari di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano. I due sono stati denunciati in stato di libertà. Sul posto è stato inoltre sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente circa 2 grammi di sostanza stupefacente.

Al Parco delle Religioni è stato rintracciato un cittadino turco di 47 anni, richiedente asilo politico, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura.

In piazza Domenicani gli agenti hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, anche lui trovato con una piccola quantità di hashish. Per lui è scattata la segnalazione amministrativa e il sequestro della sostanza.

Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 143 persone, con due denunce per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e due segnalazioni per detenzione a uso personale di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 10 grammi di hashish.