Blitz interforze nel centro di Bolzano: droga e resistenza ai controlli, tre denunce e diverse segnalazioni

BOLZANO. Giornata intensa quella di ieri per la Polizia di Stato, impegnata in un’operazione straordinaria interforze nel centro cittadino, con particolare attenzione alle zone sensibili come il parco Cappuccini. L’intervento è stato disposto dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, in accordo con quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Oltre 20 operatori tra agenti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia e della Polizia Municipale hanno pattugliato l’area, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di spaccio, microcriminalità e degrado urbano.

Durante i controlli, è stato sorpreso A.A., cittadino somalo di 30 anni, mentre cedeva hashish a due giovani tossicodipendenti, un italiano di 24 anni e un kazako di 27. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di recuperare le dosi appena vendute e sequestrare altri involucri in possesso del somalo, che è stato denunciato per spaccio e allontanato dal parco. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.

Sempre nel Parco Cappuccini, un 38enne senegalese, S.B., è stato trovato in possesso di due pastiglie di ecstasy. Anche in questo caso è scattata la segnalazione per detenzione a uso personale e l’allontanamento dall’area.

Infine, un cittadino nigeriano di 32 anni, M.L., ha tentato di sottrarsi ai controlli rifiutando di fornire i documenti e opponendo resistenza agli agenti. È stato bloccato, condotto in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e presidio del territorio, destinata a proseguire anche nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale.