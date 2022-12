Boclassic, l'ugandese Chelimo vince davanti a Yeman Crippa

I puristi e i maghi delle lame storceranno il naso, i bambini e chi pattina soprattutto per divertirsi apprezzano: a Bolzano, in via Genova, si pattina al risparmio. Con il caro bollette, l’ipotesi di realizzare una pista da pattinaggio tradizionale era improponibile per le casse pubbliche, così si è adottata una soluzione low cost. Si tratta di un impianto con pannelli di ghiaccio sintetico, che non abbisogna né di acqua né di energia elettrica. Siamo andati a provarlo con il nostro Aliosha Bona.