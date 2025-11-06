Bolzano, 10ª edizione per la Fiera del volontariato: presenti 43 associazioni

BOLZANO. Da oggi, 6 novembre, fino a domenica 9 novembre, torna alla Fiera di Bolzano la tradizionale Fiera d’Autunno, che anche quest’anno ospita la Fiera del volontariato, giunta alla sua decima edizione. Sotto il motto “Io. Tu. Noi. Insieme da 10 anni!”, sono presenti 43 associazioni e organizzazioni di volontariato sociale, impegnate nel promuovere solidarietà, inclusione e partecipazione civica.



L’inaugurazione, avvenuta oggi, è stata affidata all’assessora provinciale alla Coesione sociale Rosmarie Pamer, che ha sottolineato come la manifestazione rappresenti «una buona occasione per conoscere la varietà e le persone del volontariato sociale, lasciarsi contagiare dall’entusiasmo per questo impegno e diventare attivi».



L’iniziativa è sostenuta dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, dalla Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, dalla Federazione per il Sociale e la Sanità, dal Comune di Bolzano e dalla Croce Bianca. Gli stand delle associazioni si trovano nel padiglione C/D, spazio C21/50, facilmente riconoscibile per il design arancione degli allestimenti.



Nel corso della fiera, oltre agli incontri con i volontari, è previsto anche un programma di contorno. Stamattina, alle 10.15, in un momento di festa, sono state premiate le sei organizzazioni che partecipano ininterrottamente alla manifestazione sin dalla prima edizione, riconoscendo il loro contributo alla crescita del mondo del volontariato locale.



Le informazioni sulla Fiera del volontariato sono disponibili online all'indirizzo www.freiwilligenmesse.bz.it.