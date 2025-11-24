Bolzano accende il Mercatino di Natale: luci, arte, tradizione e novità

BOLZANO. Dal 28 novembre al 6 gennaio la città torna a illuminarsi con il Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale che ogni anno richiama migliaia di visitatori e trasforma il centro storico in un grande scenario dell’Avvento. L’inaugurazione è fissata per giovedì 27 novembre alle 17 in piazza Walther, quando si accenderanno le oltre 1.300 luci dell’Albero dei Desideri, decorato con gli addobbi realizzati nei laboratori della Fondazione Lene Thun.



In piazza Walther saranno presenti 95 chalet con artigianato artistico e specialità gastronomiche. Il percorso del Mercatino si estenderà fino a parco Berloffa e al Parco dei Cappuccini, lungo via Isarco, con ulteriori 19 bancarelle, mentre piazza del Grano ospiterà fino al 23 dicembre il mercatino solidale. Tornano la Wine Lounge, le proposte dedicate alla birra e “Sparkling in the City”, un itinerario di degustazione di spumanti altoatesini e finger food nei locali del centro.



Presentando l’evento, il sindaco Claudio Corrarati ha invitato i cittadini a vivere il Mercatino “da protagonisti”, sottolineando come quest’anno in piazza del Municipio tornerà al centro l’artigianato locale. In vista delle Olimpiadi 2026, sono previste proiezioni che raccontano la maestria bolzanina e storie natalizie legate alle tradizioni cittadine.

Accanto alle proposte tradizionali, torna il progetto di arte contemporanea “Angelus Loci – Bolzano Città degli Angeli”, con installazioni diffuse. Museion ospita la mostra dedicata alla torcia olimpica, mentre in piazza Municipio un’installazione di UNIKA rende omaggio ai Giochi di Milano Cortina 2026. In corso Libertà, le decorazioni “Auguri in punta di penna” richiamano le cartoline storiche dei musei civici. Per le famiglie, il gioco urbano “Find&Win” coinvolgerà i musei cittadini.



Il programma musicale “Avvento in musica” porterà oltre 150 appuntamenti tra cori, bande e concerti nelle vie e nelle piazze del centro. Il Parco dei Cappuccini si trasformerà nel “Paese dei balocchi” con giostra, trenino, teatro dei burattini, laboratori e letture. Confermati i progetti didattici dei musei e, per la prima volta, una casetta Lego. Il 6 dicembre arriverà San Nicolò, seguito dai tradizionali Krampus.



Anche quest’anno il Mercatino sarà certificato Green Event, con prodotti biologici e locali, stoviglie riutilizzabili e invito a raggiungere Bolzano in treno. Previsto un collegamento speciale dalla Lombardia con treni decorati a tema natalizio.



Il periodo dell’Avvento sarà infine l’occasione ideale per scoprire il centro storico, musei, mostre e castelli attraverso le visite guidate dell’Azienda di Soggiorno, consultabili sul Calendario eventi Bolzano.