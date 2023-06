Bolzano, anziana aggredita e rapinata in strada 

BOLZANO. A Bolzano nei giorni scorsi una violenta rapina ha scosso il quartiere Europa-Novacella. È stata presa di mira una donna di 82 anni, sorpresa alle spalle da un uomo incappucciato nei pressi della Cassa Rurale di via Visitazione.



L’aggressore ha agito in sella ad una bicicletta ed ha strattonato la vittima, gettandola a terra e rubandole una collana d’oro oltre ad un paio di occhiali di valore.



La malcapitata ha riportato ferite al collo e contusioni craniche, chiedendo l’intervento di un’ambulanza. A seguito del grave episodio il consigliere di circoscrizione Mauro Morato (Fratelli d’Italia) ha chiesto l’installazione in zona di telecamere di videosorveglianza.



Sia in via Visitazione che in piazza Marcella Casagrande, l’esponente politico ha anche chiesto il potenziamento dell’illuminazione notturna con lampade a led.



Sull’intera vicenda - si legge in un comunicato stampa - sono state sollevate polemiche sulla trasparenza e sull’imparzialità dell’amministrazione .



In sostanza la gestione delle due mozioni allegate ad un’unica mail «sembra ostacolare - afferma il Consigliere di Quartiere Mauro Morato - le iniziative delle opposizioni . Fratelli d’Italia ritiene che azioni di violenza come la rapina subita dall’anziana donna non si ripetano e la sicurezza sia garantita». È necessario, afferma ancora Mauro Morato, «agire prontamente per implementare misure concrete di prevenzione e di protezione. La sicurezza deve essere considerata una priorità».



I furti in casa



Nel frattempo a Bolzano i ladri d’appartamento continuano a colpire. nelle ultime notti sono stati almeno due i furti messi a segno nella notte, mentre i proprietari dell’alloggio dormivano tranquillamente. come spesso accade in casi come questi, i malviventi sono riusciti ad entrare nell’alloggio senza fare rumore e dunque senza farsi sentire. i padroni di casa si sono resi conto della visita dei ladri solo la mattina successiva. al risveglio la conta dei danni. l’arrivo delle forze dell’ordine (chiamate sul posto molto rapidamente) non ha permesso al momento di rilevare tracce dei ladri.



Uno strano episodio.



Dunque le indagini saranno difficili. Così come difficili si presentano le indagini su un altro episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi ai danni del proprietario di un alloggio in via Fago.



Il bolzanino si è trovato a dover affrontare al suo rientro poco dopo mezzanotte due ladri che stavano rovistando ovunque alla ricerca di oggetti di valore. la reazione dell’uomo, commerciante del centro, non ha permesso di fermare l’azione dei malviventi.



Quello che era stato programmato come un furto si è dunque tramutato in rapina.



Sul posto la vittima ha fatto intervenire le forze dell’ordine che hanno effettuato una serie di rilievi di carattere scientifico, anche in questo caso alla ricerca di possibili impronte e tracce in grado di aiutare gli inquirenti. come detto, però, gli accertamenti non hanno portato ad alcun risultato e le indagini sono complicate. al momento non è stato possibile neppure giungere all’individuazione della nazionalità dei malviventi.



