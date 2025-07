Bolzano, anziano ubriaco travolge auto e moto parcheggiate a Gries: denunciato

BOLZANO. È successo nei giorni scorsi a Bolzano in tarda serata, in una via del quartiere "Gries-San Quirino", con protagonista un uomo, classe '47, che, a bordo della propria autovettura, un vecchio fuoristrada, durante le fasi di manovra, ha travolto una motocicletta ed un'auto, mezzi regolarmente parcheggiati sulla pubblica via.

A dare l'allarme - precisa l'Arma in una nota - è stato un automobilista di passaggio che, vista la scena, ha segnalato quanto accaduto al 112NUE. Sul posto è intervenuta una gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Bolzano che si è occupata dei rilievi stradali ed ha sottoposto alla prova etilometrica l'anziano, registrando un valore ben 4 volte superiore alla norma, ovvero di 2,00 G/L. L'uomo è stato denunciato per il reato di "guida in stato di ebrezza, responsabile di sinistro stradale", gli è stata ritirata la patente di guida ed il suo fuoristrada sottoposto a sequestro: dovrà risarcire i danni causati ed affrontare un processo. La celere segnalazione dell'automobilista ha permesso un repentino intervento dei Carabinieri, di evitare ulteriori danni ai mezzi limitrofi ed evitare il ferimento di persone terze.