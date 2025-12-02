Bolzano, aperta la pista di pattinaggio nel rinnovato Parco Berloffa

BOLZANO. È stata inaugurata martedì sera la nuova pista di pattinaggio nel Parco della Stazione – Parco Berloffa, completamente riqualificato e finalmente libero dalle auto. Più ampia e luminosa rispetto al passato, ha subito conquistato il numeroso pubblico presente, che ha seguito con entusiasmo l’esibizione delle giovani atlete di Bolzano on Ice. La pista resterà aperta tutti i giorni fino al 27 gennaio 2026, diventando uno dei punti forti dell’offerta natalizia cittadina.



Per anni la pista era stata collocata in una posizione più angusta in Piazza Municipio, mentre oggi trova spazio in un ambiente più accogliente, vicino all’area giochi e al nuovo assetto verde del parco. Alla cerimonia il vicesindaco Stephan Konder e l’assessora allo Sport Patrizia Brillo hanno ringraziato il WaltherPark per l’iniziativa, ricordando quanto il pattinaggio sia ormai parte della tradizione invernale bolzanina. Il direttore Giuseppe Tilone e la responsabile comunicazione Manuela Pucher hanno anticipato un ricco calendario di eventi.



Tra gli appuntamenti in programma spicca il Charity Pond Hockey di sabato 13 dicembre, promosso dagli organizzatori del prossimo “European Pond Hockey Championship”, in scena al Renon a febbraio. L’esibizione delle pattinatrici Emma, Elena, Celeste e Bianca, guidate dall’allenatrice Katerina Novakova, è stata il momento più applaudito dell’inaugurazione. L’associazione si prepara inoltre a festeggiare nel 2026 il proprio ventesimo anniversario.



La pista sarà aperta dalle 14 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 la domenica e nei festivi. La gestione è affidata all’Hockey Club Broncos Vipiteno, che offre anche il servizio di noleggio pattini. Accanto alla pista sarà presente lo stand dei Brigidini, parte del Mercato Centrale, con una selezione di proposte dolci e salate per pattinatori e visitatori.