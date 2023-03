Bolzano, bici al posto dell’ex distributore di piazza Verdi

Grande festa a Mules, nel cantiere del tunnel di base, per l’arrivo al Brennero della fresa meccanica “Virginia”, dopo aver scavato 14 km di galleria. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha sottolineato il significato politico di questa infrastruttura “europea”: «Poco più di 100 anni fa – ha ricordato – qui si combatteva per spostare i confini: oggi si collabora per abbatterli».