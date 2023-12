Bolzano, bocciata la copertura dei nuovi campi da padel

BOLZANO. Hanno fatto i conti: 80-90 mila euro costerebbe coprire i due nuovi campi da padel che il Comune sta realizzando nella zona sportiva di Maso della Pieve. Ma la proposta, presentata con un ordine del giorno al bilancio di previsione dell’amministrazione municipale dal capogruppo della Lega Roberto Selle, è stata bocciata l’altra sera dal consiglio comunale.

«Una cosa assurda - commenta Selle che, in quanto maestro di tennis, si appassiona al tema - visto il boom, non è solo una moda, che sta conoscendo questo sport anche in Alto Adige. Finalmente il Comune, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sta costruendo i primi due campi. Peccato che ci si potrà giocare solo da marzo ad ottobre, perché sono scoperti. Per questo avevamo proposto di installare una tensostruttura che avrebbe permesso di utilizzarli tutto l’anno».

Selle non ha dubbi: «Gli appassionati andranno, come già stanno facendo ora, a Trento, dove c’è una struttura coperta. Sembra incredibile che il Comune non abbia 80-90 mila euro per la copertura; si tratterebbe di un investimento del quale potrebbe rientrare nel giro di un anno al massimo. Considerato che in media i campi vengono affittati a 40 euro all’ora».

Il vicesindaco Luis Walcher nonché assessore ai lavori pubblici, ha spiegato che in questi anni si è investito molto nello sport: dallo stadio Druso alla realizzazione della seconda pista del palaghiaccio. «Al momento - spiega l’assessore allo sport Juri Andriollo - la copertura non si può fare, per il semplice motivo che non abbiamo i soldi. Ma li troveremo». È quello che auspica il crescente numero di praticanti di uno sport, nato negli anni ’70 in Messico, che si è sviluppato soprattutto in Argentina e in Spagna, dove è il secondo sport più praticato dopo il calcio.

Il bilancio comunale

Intanto, ieri sera, è proseguita in consiglio comunale la discussione sul bilancio. L’obiettivo era di arrivare all’approvazione, ma quando andiamo in stampa la riunione era ancora in corso. Ricordiamo che il bilancio di previsione 2024-2026 ammonta a 355 milioni di euro (400 l’iniziale 2023, 536 quello finale); le spese correnti risultano pari a 223 milioni in linea con il 2023; per gli investimenti ci sono 40.405.749 euro contro i 198 milioni del 2023. Ma il sindaco ha spiegato che bisogna aggiungere i 111 milioni di opere vincolate ma non ancora in bilancio.

Pesano l’aumento delle spese energetiche ed il rinnovo del contratto del personale. Quest’ultimo costa 2 milioni e 500 mila euro; per coprire la maggiore spesa sono stati necessari dei tagli un po’ in tutti gli assessorati.

Ma la Provincia si è impegnata ad accollarsi per i prossimi due anni i costi del rinnovo del contratto. Di buono, per i cittadini, c’è che non sono previsti aumenti di tariffe, fatta eccezione per l’acqua che però rimane una delle più basse a livello nazionale.

La maggior parte delle spese correnti riguarda il sociale (94,6 milioni), quindi servizi istituzionali (42,8), istruzione (18,3)). Tra gli interventi più attesi, la ristrutturazione della scuola von Aufschnaiter (42,484 milioni), la casa di riposo Don Bosco (12,250 milioni), la seconda pista da ghiaccio al Palaonda (9,9 milioni).

