Bolzano, caffè bevuto per strada: 400 euro di multa ad un'anziana

BOLZANO. Un caffè da 400 euro. Tanto lo ha pagato, ieri mattina, 6 ottobre, un'anziana bolzanina, in piazza Matteotti. A segnalare l'episodio Luca Bonato (nella foto), contitolare del bar Romagnolo e presidente dei baristi e ristoratori di Confesercenti.

La povera donna è entrata nel bar, ha ordinato un caffè e poi è uscita, sorseggiando l'aromatica bevanda. Ma non avrebbe potuto farlo. Perché, quel maledetto caffè, avrebbe potuto sì berlo, ma a casa sua. E i due agenti della municipale non hanno sentito ragioni.

Per la donna è scattata una sanzione di 400 euro, che si "ridurranno" a 280 euro se la povera signora deciderà di pagare entro cinque giorni. Per lei, la magra consolazione di poter puntare a un posto nel Guinness dei primati per il "caffè più costoso del mondo".

Bonato protesta: «Mi chiedo se la signora non poteva essere semplicemente avvisata - sbotta - anche perché, per un'anziana che vive con una misera pensione in una delle palazzine Ipes della zona, 280 euro sono davvero tanti soldi. Sono davvero incredulo...».