Bolzano, candidati sindaci a confronto: la sfida si gioca sulla sicurezza

BOLZANO. Sala del centro civico di Oltrisarco gremita per il dibattito, organizzato ieri sera dal giornale Alto Adige e moderato dal direttore Mirco Marchiodi, con i sei candidati sindaco che si sfideranno alle elezioni del 4 maggio. Sicurezza e arredo urbano; viabilità e grandi opere; urbanistica; quartieri, sfida demografica, novità: su questi temi si sono confrontati con idee, proposte, promesse Juri Andriollo, centrosinistra (Pd, Verdi, Restart, Lista Andriollo); Claudio Corrarati, centrodestra (FdI, FI, Lega e Civica per Bolzano); Matthias Cologna, Team K; Simonetta Lucchi, Movimento 5 Stelle e Rifondazione; Stephan Konder, Volkspartei; Angelo Gennaccaro, Civica Gennaccaro - Io sto con Bolzano.

Sicurezza e degrado urbano: cosa intendete fare?

Andriollo: « Vogliamo istituire la figura del vigile di quartiere. Più video sorveglianza e illuminazione. E poi bisogna puntare sull'abbellimento dei quartieri. L'immigrazione è competenza di Stato e Provincia. Noi chiederemo un'equa redistribuzione dei migranti su tutto il territorio provinciale. Basta concentrare tutto a Bolzano».

Cologna: «Bisogna riempire di luce e bellezza, ovvero di vita, gli spazi pubblici. È così che si evita il degrado e si migliora la percezione che le persone hanno della sicurezza. Dobbiamo potenziare il servizio di pulizia di strade e piazza e inondare la città di eventi. Va istituito un bus notturno a chiamata, per tornare a casa in tranquillità».

Corrarati: «Una città pulita è anche più sicura. Quindi si dovrà rivedere il sistema di raccolta rifiuti. Importante istituire la figura del vigile di quartiere, bocciata, il 29 gennaio, dall'attuale amministrazione che aveva respinto una richiesta del centrodestra. Sicuramente più telecamere, ma soprattutto più ascolto dei cittadini».

Gennaccaro: «Bene i vigili di quartiere, il problema è che non si trovano, perché i concorsi vanno deserti. Più luce e più telecamere: noi ne abbiamo 290, città delle nostre dimensioni il doppio. A breve ci sarà anche un potenziamento della sicurezza nelle case Ipes: l'assessora Ulli Mair ha bandito una gara per la vigilanza».

Konder: «Il problema della sicurezza c'è ma non va esasperato: ieri ho fatto un giro alle due di notte e la città era tranquilla. Detto questo stiamo chiudendo con dei cancelli l'area intorno al teatro di piazza Verdi e stiamo lavorando alla riqualificazione di alcune piazze come Gries e Matteotti».

Lucchi: «Basta dare la colpa agli extracomunitari sulla sicurezza. Abbiamo problemi nuovi e bisogna agire dal basso, partendo dalle scuole. D'accordo sul potenziamento dei controlli da parte della forze dell'ordine, ma siamo anche una società invecchiata che teme il futuro».

Traffico, quali misure?

Cologna: «Bene l'Agenda Bolzano che mette sul tavolo tanti fondi per sistemare la viabilità a Bolzano sud. Ma come si fa a gestire un flusso di 90 mila veicoli che ogni giorno entra in città? Servono metrobus; un tram dall'Oltradige; il raddoppio della linea ferroviaria da Merano. E l' A22 gratis sempre tra i caselli di Bolzano sud e nord».

Corrarati. «Sì alla variante alla Ss12 e alle grandi opere stradali, ma servono anni per vederle realizzate. Intanto va potenziato il trasporto pubblico e bisogna puntare sulla digitalizzazione».

Gennaccaro: «Ben venga la realizzazione dell'Agenda Bolzano che però non prevede la variante alla Ss12. Nel frattempo cerchiamo di lavorare anche sui tempi della città, per ridurre i disagi che saranno causati dai cantieri delle grandi opere».

Konder: «Le opere stradali previste dall'Agenda Bolzano vanno benissimo, siamo però in ritardo di alcuni anni. Apriamo un nuovo casello dell'A22 ai Piani e usiamo l'autostrada come tangenziale leggera. Operazione fattibile con 20-25 milioni di investimento».

Lucchi. «La situazione è così complessa che io nominerei un commissario straordinario per la viabilità».

Andriollo: «L'Agenda Bolzano con 250 milioni di investimenti porterà sicuramente dei miglioramenti, ma i benefici si avranno nel medio-lungo termine. Nel frattempo dobbiamo cercare di fluidificare il traffico puntando anche sull'uso dell'intelligenza artificiale che oggi ci consente di organizzare meglio i flussi».

Urbanistica: nuove aree? Case in zona industriale? Verde sacrificabile?

Corrarati: «No a case in Zona industriale. Si possono ammettere deroghe ma solo per alloggi di servizio. Abbiamo calcolato comunque che trattando con i privati si possono recuperare 900 alloggi e altri 100 sono quelli del Comune da ristrutturare».

Gennaccaro: «Sì ad un patto con gli imprenditori, per costruire in Zona ma solo alloggi per lavoratori e studenti. Bene costruire sul costruito. Fondo di garanzia per i proprietari che affittano».

Konder. «Prima di consumare aree verdi, bisogna costruire sul costruito. Nel 2028 si dovrebbe iniziare la demolizione delle caserme Huber. Poi ci sono i 100 alloggi vuoti del Comune che si potrebbero dare alle coop perché li affittino a prezzi calmierati».

Lucchi: «In Zona possiamo ricavare spazi vivibili, dove si potrà anche abitare. Ci sono esperienze molto interessanti in diverse parti del mondo».

Andriollo: «No a case in Zona. L'ente pubblico deve investire di più per costruire alloggi da affittare a prezzo calmierato».

Cologna: «I giovani hanno grosse difficoltà a trovare casa. Servono nuove aree».

Come pensate di rivitalizzare i quartieri? Potreste fare due esempi concreti?

Gennaccaro: «C’è il progetto dell’ascensore per collegare Oltrisarco e Aslago. Penso alla decentralizzazione dei servizi, come ho fatto da assessore. E alle associazioni non vanno messi i bastoni tra le ruote».

Konder: «Con portinerie di quartiere che forniscano supporto pratico e sociale alla terza età. Quindi una nuova pista da ghiaccio in via Genova, per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. E festival dei quartieri, con le associazioni».

Lucchi: «Le specificità anche archeologiche dei quartieri e le storie dei personaggi della città vanno rese visibili, penso a visite guidate per i turisti. Bisogna lavorare sull’identità della città perché i giovani rimangano. Migliorerebbe anche la sicurezza».

Andriollo: «Il museo dello sport che vogliamo fare ricalca il modello del museo diffuso. Sì ai servizi vicini, alle deroghe sugli orari per i locali, per musica e attività, al sostegno economico dei negozi di vicinato e al decoro architettonico, rivisitando via Resia, via Milano, via Palermo».

Cologna: «Dobbiamo investire nella rigenerazione urbana: arredo urbano, piazze, eventi. In uno spazio non accogliente le persone non passeggiano e non fanno acquisti. Di via Torino bisogna fare un bel posto. Su piazza Vittoria, con quella follia del parcheggio interrato: dobbiamo rigenerare e all’ex Inps inserire un coworking per i giovani».

Corrarati: «Bar e associazioni non devono essere ostacolati se vogliono fare un evento. Le circoscrizioni potrebbero finanziare manifestazioni. Infine, i grandi eventi come quelli in Fiera: perché non creare iniziative parallele nei quartieri?».

Una città sempre più anziana: quali servizi? E che cosa fare per trattenere i giovani?

Konder: «C’è un tema di salari: a Monaco un giovane guadagna il doppio. Le generazioni vanno coinvolte in eventi che vivifichino i quartieri, e dobbiamo lavorare sui 100 posti mancanti nei nidi e nelle materne».

Lucchi: «I ragazzi hanno bisogno di sogni, di speranze, di vita e di giustizia. Di sentirsi accolti. Va rivisto l’obbligo del patentino di bilinguismo».

Andriollo: «Dobbiamo investire nelle case, renderle sicure, fare alloggi protetti. Riconoscere una vita piena e degna dopo la pensione. Per la natalità abbiamo adottato una misura chiara: per la prima infanzia ci faremo carico della quota a carico del Comune».

Cologna: «Bene progetti di co-housing con criteri adeguati, strutture intergenerazionali, e per i giovani spazi per il clubbing e per le sottoculture e asili plurilingui».

Corrarati: «L’Areale ferroviario potrebbe essere uno spazio per il divertimento in città, in sicurezza. Per la terza età bisogna ragionare sulla prevenzione in casa, con contributi per la domotica. Noi avevamo proposto al Comune i “pensionati attivi”».

Gennaccaro: «Sì alle case di riposo, ma lavorando per tenere le persone a casa, attraverso telemedicina, domotica, associazionismo, servizi diurni. Per quanto riguarda i giovani, chi arriva in città deve sentirsi accolto».

Ci dite un’idea nuova per Bolzano? Quale misura attuereste entro i primi cento giorni?

Lucchi: «Servono insediamenti abitativi multigenerazionali e una scuola unica per tutti, senza divisioni per gruppi linguistici».

Andriollo: «I vigili di quartiere e il presidio di tutte isole ecologiche con fototrappole e videocamere».

Cologna: «Subito un tavolo per la casa con i costruttori che possiedono alloggi e non li affittano e un’analisi del “costruire sul costruito” e delle possibili varianti. E un progetto per il Virgolo».

Corrarati: «Servono uno sportello per la sicurezza presso i centri civici e un protocollo d’intesa per il controllo di vicinato, che è un modo di creare una comunità».

Gennaccaro: «Un assessorato al terzo settore e alla coprogettazione, un ufficio per le manifestazioni e un piazzale attrezzato per le associazioni».

Konder: «La semplificazione dei servizi pubblici, a cominciare dal sito web del Comune. E misure per le biciclette: segnaletica, rastrelliere, pulizia dei parcheggi. Eliminare le stazioni del bike sharing e non buttare soldi pubblici dalla finestra».