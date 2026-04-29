Bolzano, ciclista travolta: sicurezza stradale e traffico pesante sotto accusa

BOLZANO. La morte della ciclista travolta questa mattina in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, riporta al centro dell’attenzione un nodo irrisolto da anni: la presenza dei mezzi pesanti lungo le principali direttrici urbane.

Il tragico incidente, avvenuto in una delle arterie più trafficate della città, ripropone con forza il tema della sicurezza stradale e della convivenza tra traffico pesante e mobilità quotidiana. Un equilibrio difficile, soprattutto nelle ore di punta, quando auto, autobus, biciclette e camion condividono spazi limitati.

Via Veneto, i rilievi delle forze dell'ordine sul luogo dove è stata investita la ciclista. Strada riaperta dopo tre ore La donna, travolta da un camion, è purtroppo deceduta. Da chiarire ancora la dinamica. Si ripropone la questione dei rischi legati al traffico pesante a Bolzano. Circolazione ripresa alle 11.15 (video DLife/Sofia Di Blasi)

Da tempo si discute della necessità di una circonvallazione capace di alleggerire il traffico in ingresso e in uscita dal capoluogo. Il progetto del cosiddetto “Monte Tondo” è sul tavolo da decenni, ma non ha ancora trovato una realizzazione concreta. Nel frattempo, il passaggio dei mezzi pesanti continua a interessare anche zone densamente abitate e frequentate.

Non è la prima volta che episodi di questo tipo segnano profondamente la comunità. Il 24 novembre 2022, a poche centinaia di metri di distanza, all’incrocio tra Corso Italia e Corso Libertà, perse la vita Isabella Giordano, 34 anni, originaria della Campania. Anche in quel caso si trattò di un impatto con un camion.

"Via Veneto molto pericolosa: passano mezzi di ogni tipo e non tutti rispettano il rosso" La testimonianza di una dipendente del Panificio Franziskaner, che si trova a circa 50 metri da dove è avvenuto lo scontro. Una zona molto trafficata, con bici, auto e mezzi pesanti a transitare sulla stessa strada (intervista di Aliosha Bona)

Due tragedie che riaccendono il dibattito su viabilità, infrastrutture e sicurezza. Temi che tornano con urgenza dopo l’ennesimo incidente mortale, mentre la città si interroga su possibili soluzioni per ridurre i rischi lungo le sue strade più esposte.