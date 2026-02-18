Bolzano, controlli della polizia in centro: un arresto e otto denunce, identificate 230 persone

BOLZANO. Un arresto e otto denunce: è il bilancio dei servizi di controllo straordinari disposti dal Questore Giuseppe Ferrari nelle giornate del 16 e 17 febbraio in centro città, con particolare attenzione all’area di piazza Verdi, della zona del Teatro e delle vie limitrofe.

Nel corso delle attività sono stati effettuati accertamenti su persone e veicoli e verifiche mirate in esercizi pubblici e aree di aggregazione, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nel piano di prevenzione e vigilanza del territorio, con un rafforzamento della presenza nelle zone centrali più frequentate.

Martedì 17 febbraio, in piazza Verdi, sono stati identificati tre cittadini tunisini di 39, 36 e 33 anni, tutti con precedenti e richiedenti asilo. I primi due sono stati denunciati perché inottemperanti al foglio di via dal Comune di Bolzano, mentre il più giovane è stato denunciato per violazione del divieto di accesso al centro cittadino. Nello stesso pomeriggio, un cittadino marocchino di 50 anni è stato denunciato per evasione, poiché sottoposto a detenzione domiciliare e assente da casa al momento del controllo. Denunciata anche una giovane cittadina italiana per tentato furto in un esercizio commerciale.

Nella serata di lunedì 16 febbraio, una pattuglia della Squadra Volante ha arrestato in piazza Domenicani un cittadino italiano di 46 anni, dopo la revoca della misura che prevedeva l’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. L’uomo è stato quindi tradotto nella Casa circondariale di Bolzano. Sempre lunedì, in piazza Verdi, è stato controllato un cittadino tunisino di 30 anni che avrebbe tentato di disfarsi di un involucro con circa 40 grammi di hashish: in Questura gli sono stati sequestrati anche un coltello a serramanico ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, porto abusivo d’arma e violazione del foglio di via. Infine, sono stati denunciati un cittadino marocchino di 33 anni per furto in un esercizio commerciale del centro e un altro cittadino marocchino per inottemperanza al foglio di via.

Durante i servizi sono state controllate 230 persone, 24 veicoli e un esercizio pubblico, nei confronti del quale sono state elevate due sanzioni amministrative. La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni.