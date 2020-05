Bolzano, controlli della polizia: un arresto e 57 denunce

BOLZANO. Agenti della Questura di Bolzano coadiuvati da personale di rinforzo giunto dal Reparto Prevenzione Crimine «Veneto» di Padova hanno controllato diverse aree della città di Bolzano. È stata dedicata particolare attenzione alle zone dei giardini di piazza stazione e di via Garibaldi, nonché a quelle retrostanti lo stadio «Druso» e del deposito comunale di via Trento.

Distribuiti nell'arco delle 24 ore, hanno operato 80 equipaggi, che hanno portato all'identificazione di oltre 600 persone. È stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano un uomo, che dovrà scontare 8 mesi di reclusione per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

Ben 57, invece, sono state le persone denunciate a piede libero per varie tipologie di reati, tra cui invasione di terreni o edifici, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre 4 cittadini stranieri sono stati muniti di decreto di espulsione con contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Nel corso del servizio, sono stati anche sequestrati penalmente circa 114 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 16 grammi di cocaina e 13 grammi di eroina.

Sono state, inoltre, elevate 16 sanzioni amministrative per violazione delle norme relative all'emergenza «Covid-19». Infine, va sottolineato che sono stati disposti 14 ordini di allontanamento dalle zone attigue ai giardini antistanti la Stazione Ferroviaria. Tra i destinatari, due cittadini stranieri, che nell'arco delle 48 ore successive non hanno rispettato l'ordine predetto e che sono stati quindi debitamente sanzionati. Pertanto, la loro posizione è all'attenzione del Questore di Bolzano per l'emissione di un provvedimento di «Daspo» urbano.