Bolzano, esibizionista al parco in centro. Denuncia e Daspo di tre anni

BOLZANO. Si era piazzato all’interno del giardinetto tra via Cesare Battisti e via Mendola e lì, alla vista di chiunque, si era calato i pantaloni e aveva iniziato a masturbarsi.

È accaduto giovedì scorso, nelle ore del mattino, quando molte sono le persone che passano in quel punto, soprattutto a piedi o in bici. Diversi passanti inorriditi hanno assistito alla scena, ma a chiamare il 112, che poi ha inoltrato la chiamata alla centrale della questura, è stata una ragazza che si è trovata lì mentre camminava in compagnia del suo fidanzato.

La giovane ha subito preso a male parole l’esibizionista, fermandosi solo per il tempo in cui ha compiuto la telefonata per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La volante della Polizia di Stato è arrivata subito sul posto e gli agenti hanno subito individuato e fermato l’uomo, accompagnandolo in questura.

Lì è stato identificato – si tratta di B. M., un ventiseienne cittadino austriaco, residente ad Innsbruck – e denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico a cui, per fortuna, non ha assistito nessun minorenne. In considerazione di quanto accaduto, il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di costui la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con il conseguente divieto di fare ritorno nel nostro capoluogo per i prossimi tre anni.