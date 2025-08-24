Bolzano: fiamme da un tombino aperto, segnalate anche piccole esplosioni

BOLZANO. Fiamme e piccole esplosioni da un tombino tra via Museo e via Cassa di Risparmio, a Bolzano. I vigili del fuoco permanenti del capoluogo sono intervenuti sul posto, ispezionando il pozzetto all’interno del quale si trovavano due cavi della fibra ottica spessi 3 centimetri. Sul posto è successivamente arrivato il gestore di rete Edyna. Indizi fanno pensare a un possibile guasto di una linea di media tensione che corre sotto il pozzetto, che potrebbe eventualmente aver scatenato le fiamme. Ulteriori accertamenti verranno svolti dal gestore di rete, mentre si attende di conoscere l’entità dei danni materiali.