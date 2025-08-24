Le ultime
18:01
Tajani, niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti
17:44
Tajani, no a truppe ma potremmo aiutare Kiev su sminamento
17:24
Gondola si ribalta, turisti in acqua in un canale di Venezia
16:20
Kiev, 'abbiamo riconquistato tre villaggi nel Donetsk'
16:19
Lavrov, Putin vuole prima continuare colloqui di Istanbul
16:18
Lavrov, 'incontro Putin-Zelensky non discusso in Alaska'
16:18
Vance ribadisce, 'truppe americane non saranno in Ucraina'
16:17
Vance, dalla Russia importanti concessioni a Trump su Kiev
16:16
Zelensky, truppe straniere dopo guerra importanti per Kiev
16:15
Zelensky, non consultiamo gli Usa su raid a lungo raggio
L’EPISODIO

Bolzano: fiamme da un tombino aperto, segnalate anche piccole esplosioni

All’interno si trovavano due cavi della fibra ottica. Sul posto è intervenuto Edyna: ancora da chiarire l’entità dei possibili danni

BOLZANO. Fiamme e piccole esplosioni da un tombino tra via Museo e via Cassa di Risparmio, a Bolzano. I vigili del fuoco permanenti del capoluogo sono intervenuti sul posto, ispezionando il pozzetto all’interno del quale si trovavano due cavi della fibra ottica spessi 3 centimetri. Sul posto è successivamente arrivato il gestore di rete Edyna. Indizi fanno pensare a un possibile guasto di una linea di media tensione che corre sotto il pozzetto, che potrebbe eventualmente aver scatenato le fiamme. Ulteriori accertamenti verranno svolti dal gestore di rete, mentre si attende di conoscere l’entità dei danni materiali.

Termeno: incidente nei campi, un ferito

La persona coinvolta è rimasta incastrata sotto il mezzo per la raccolta con il quale stava lavorando. Dopo le prime cure è stata trasportata in ospedale

