Bolzano, i giovani con disabilità gestiranno il bar Piacenza

BOLZANO. «Dopo 30 anni di lavoro, per me e mia moglie Anna Maria è arrivato il momento di passare la mano e prenderci un po’ di tempo per noi. In questo locale ci lasciamo un pezzo di cuore, ma la cosa bella è sapere che a gestire il nostro bar Piacenza, dal prossimo anno, saranno i ragazzi dell’associazione Aias». A fine dicembre Sarino Pirilli chiuderà lo storico locale all’angolo tra l’omonima strada e via Parma, aperto nel 1942, nel cuore di Don Bosco. Lui e sua moglie sono arrivati nel gennaio del 1993; poi assieme al figlio Alex lo hanno fatto diventare un punto d’incontro per un caffè o un bicchier di vino da bere scambiando quattro chiacchiere. I clienti li conoscono uno per uno; molti, nel corso degli anni, sono diventati anche amici. Tra loro anche gli operatori dell’Aias, l’associazione che segue persone con disabilità, e i ragazzi stessi: la sede dell’associazione è difronte al bar Piacenza. «Per questo - racconta Pirilli - sono contento di cedere all’Aias la gestione (i muri sono di proprietà dell’Ipes). Per me sarà l’occasione per non chiudere del tutto: ho già detto che andrò a dare una mano mettendo a disposizione la mia esperienza. Lo farò a titolo di volontariato; non più con la responsabilità del gestore». La sensibilità di Pirilli viene da una storia personale dolorosa. Dodici anni fa ha perso suo figlio Daniele, «Lele», morto di fibrosi cistica. Aveva 28 anni. Ogni anno la famiglia Pirilli organizza con l’Excelsior, la squadra di calcio nella quale giocava Lele, una partita per mantenere vivo il ricordo. L’ultima occasione per ritrovarsi, in autunno per la castagnata.

La nuova avventura

Ieri è stata costituita la nuova cooperativa che gestirà il locale. A presiedere la coop Amici di Aias sarà Chiara Rullo; vice Claudio Pizzato, consiglieri Paola Cerocchi, Giovanna Rullo, Lorenzo Targa. «Per noi - spiega Claudio Pizzato, presidente di Aias - è una grande soddisfazione partire con questa nuova avventura. Il tempo di sbrigare tutta la parte burocratica e riapriamo il locale che chiude a fine anno. Sarino Pirilli ha promesso che ci darà una mano almeno nella fase iniziale». L’obiettivo è quello di provare l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Una sfida non facile, ma iniziative simili vengono portate avanti con successo anche in altre parti d’Italia. «Come Aias - dice Pizzato - seguiamo circa 70 persone, dai 18 anni in su. Quando finisce il periodo scolastico, per loro c’è poco o niente. Tutto il carico è sulle famiglie. C’è chi lavora e non ce la fa per una questione di tempo innanzitutto; c’è chi è in pensione e il tempo lo avrebbe, ma non ha più le forze. Oggi ci troviamo sempre più spesso con genitori anziani che avrebbero loro per primi bisogno di assistenza, devono invece accudire figli di 40 e 50 anni». L’Aias rappresenta per gli utenti e per le famiglie un luogo sicuro. Ci sono gli operatori che seguono i ragazzi. Le attività si concentrano soprattutto al pomeriggio con i laboratori creativi; a primavera ci sarà anche il lavoro nell’orto che il Comune ha messo a disposizione in via Gutenberg. «Da gennaio avremo il bar: è una sfida importante, ma noi ci crediamo. Potrebbero lavorarvi 4-5 persone: chi in maniera continuativa; chi per brevi periodi».

La Casa dopo di noi

Oltre al lavoro, l’autonomia abitativa. Anche questo è un obiettivo ambizioso. Da tempo l’Aias chiedeva un alloggio per aprire una “scuola abitativa”. Ovvero uno spazio per educare giovani con disabilità a vivere in casa da soli o con una piccola assistenza. Per questo scopo, l’Ipes ha assegnato un alloggio all’associazione in via Parma: sarà disponibile a partire da aprile. Si parte con due persone; sperando di avere presto un appartamento più grande dove inserirne fino a 4-5. Sarebbe una risposta importante per tutti quei genitori che pensano con angoscia a quello che succederà dopo di loro.