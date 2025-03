Bolzano, il Municipio cambia look: intervento da 20 milioni

BOLZANO. Si prospettano finalmente estati più fresche per gli impiegati comunali: approvato all'unanimità dal consiglio comunale l'altra sera il progetto di realizzazione del nuovo impianto di raffreddamento dell'edificio di piazza Municipio 5.

La sede "antica", edificio sotto tutela, complesso da ristrutturare, subirà nei prossimi anni - i lavori, della durata di circa un anno dovrebbero iniziare nella primavera 2028 - una serie di interventi: dalla prevenzione incendi, all'adeguamento dell'impianto di riscaldamento. Priorità assoluta verrà però data all'impianto di condizionamento e alla sistemazione di infissi e finestre, le quali, essendo di rilievo storico, dovranno essere smontate, restaurate e riattaccate in seguito.

«Non possiamo semplicemente sostituirle, questo rende il tutto più complesso - sottolinea il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Stephan Konder - Inoltre la tutela dell'edificio incide sui costi, ma il benessere dei collaboratori resta al centro. Da tanto si parlava di una ristrutturazione e siamo soddisfatti che il progetto si sia concretizzato: sono già stati messi da parte i fondi e i lavori dovrebbero iniziare nel 2028».

Il progetto prevede in totale una spesa di 20.053.022 euro, suddivisa in tre lotti: «Il lotto uno comprende la maggior parte degli interventi per ottenere il collaudo antincendio e l'installazione degli impianti di condizionamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici - sottolinea il consigliere comunale Claudio Della Ratta - Tra le opere previste vi sono la realizzazione di una scala esterna di esodo, l'installazione di rilevatori di fumo ed estintori, la sostituzione di parte degli infissi esistenti con modelli certificati Ei60 e l'adeguamento antincendio dei locali interrati adibiti a circolo cittadino».

Il lotto due, invece, prevede il completamento delle opere di rinnovo e l'integrazione degli impianti, tra cui la ristrutturazione dei bagni, l'adeguamento dell'illuminazione e la fornitura di nuovi arredi su misura. «Infine, il lotto tre riguarda il restauro e il risanamento degli infissi (sessantacinque tipologie diverse di serramenti) del palazzo municipale storico di Bolzano - prosegue Della Ratta - A tal fine, è stato elaborato uno studio di fattibilità basato su un rilievo e un'analisi dettagliata dei serramenti storici esistenti». «Per ora abbiamo considerato tempi di massima - sottolinea Konder - cercheremo di anticipare i lotti uno e tre in modo da iniziare prima del 2028, vista l'urgenza degli interventi».

Le polemiche

La ristrutturazione dell'antico Municipio è solo uno dei diversi progetti approvati nel corso di una lunga riunione di consiglio comunale. La consigliera Patrizia Brillo (FdI) polemizza su come «dopo cinque anni di immobilismo, litigi interni e mancanza di visione politica, la giunta uscente abbia improvvisamente scoperto l'operatività. Con la campagna elettorale alle porte, all'improvviso si riempie di fervore amministrativo, convocando commissioni e sedute consiliari in serie per approvare in fretta e furia provvedimenti che fino a ieri sembravano inesistenti. Una gestione irresponsabile che tenta di condizionare il futuro della città con scelte fatte a fine mandato e senza il confronto dovuto», conclude Brillo. È polemica anche sui costi della "Torre Ipes". Ventitré milioni il costo dell'intero edificio, con una media di 800mila euro ad alloggio. «Eccessivo per delle abitazioni sociali - sottolinea Della Ratta de La Civica per Bolzano - I fondi potevano essere distribuiti meglio, per altri edifici o ristrutturazioni di edilizia sociale». MA.AN.