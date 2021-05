Bolzano, il sindaco condanna la manifestazione No Mask sul Talvera

BOLZANO. Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi si dice “addolorato e indignato" per la manifestazione no mask di sabato sui prati del Talvera, dove si sono radunate centinaia di persone per protestare contro le misure anti Covid a partire dall’obbligo di mascherine, ma anche contro i vaccini.

"Ero all'oscuro, è una manifestazione che è stata autorizzata dalla questura - ha ribadito oggi (17 maggio) Caramaschi in conferenza stampa dopo la seduta di giunta del lunedì – rimango sempre più stupito da questi atteggiamenti di tipo medievale. Sono stupefatto che nel 2021 ci siano ancora persone che mistificano la scienza medica. I vaccini hanno consentito di debellare malattie tremende e ci consentono di combattere il Covid che ha causato disastri, milioni di morti e ha scardinato l’economia”.

“Ricordo i bambini rovinati dalla polio quando ero piccolo – ha detto ancora il sindaco – io sono convinto che un po’ di sacrificio ci consente di andare avanti. Bisogna rispettare le regole, indossare la mascherina, vaccinarsi e nell’attesa fare i tamponi.

Proprio sabato ero reduce dall’assemblea degli alpini dove tutto questo è stato fatto: misurazione della temperatura, distanze, mascherine, tamponi”.

Quanto a eventuali sanzioni ai partecipanti, Caramaschi ha ricordato che molte persone sono state riprese dalle telecamere e dunque potranno essere individuate e sanzionate.