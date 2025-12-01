Bolzano, il Teatro Cristallo festeggia i suoi 20 anni: video e mostra per l’anniversario

BOLZANO. Il Teatro Cristallo di via Dalmazia ha celebrato questa mattina, 1° dicembre, i vent’anni dall’inaugurazione nella sua attuale configurazione, un traguardo importante condiviso con il pubblico e con le molte realtà che negli ultimi due decenni hanno contribuito alla crescita della struttura. I numeri confermano il ruolo centrale del Cristallo nella vita culturale cittadina: dal 2007 ad oggi sono stati registrati 654.551 spettatori per un totale di 3.136 eventi, con una media di cinquanta realtà – associazioni, enti pubblici e privati – che ogni anno scelgono il teatro per spettacoli, concerti, conferenze e attività culturali.

Anche la stagione in corso mostra un forte coinvolgimento del pubblico, con 276 abbonamenti sottoscritti per la rassegna di prosa e danza “In scena”, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara: è il numero più alto mai registrato rispetto ai 432 posti disponibili.



Nel corso della mattinata è stato presentato il video celebrativo realizzato da Marina Baldo che, con la voce narrante di Alberto Faustini, ripercorre le stagioni teatrali e i momenti più significativi della storia recente del Cristallo. Il racconto è arricchito da alcune testimonianze chiave, tra cui quella di don Olivo Ghizzo, allora parroco della Parrocchia Regina Pacis e promotore della riapertura del teatro, e di Pio Fontana, primo presidente e figura determinante nella rinascita della struttura.



A seguire, nel foyer è stata inaugurata una mostra che presenta manifesti, materiali promozionali e ricordi delle rassegne passate: un’esposizione pensata come testimonianza tangibile del percorso collettivo che in vent’anni ha trasformato il Cristallo in uno dei principali poli culturali di Bolzano. (foto DLife/Matteo Groppo)

