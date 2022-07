Bolzano, investito mentre va a gettare l’immondizia: muore un 66enne

BOLZANO. Drammatico investimento ieri sera (6 luglio) a Bolzano, in via Milano.

Un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato investito mentre stava andando a buttare la spazzatura vicino casa.

Erano le 23.30 quando i soccorsi sono stati allertati per l’incidente in via Milano, all’altezza del civico 129.

Una Fiat Panda guidata da un 46enne ha sbalzato l’uomo che attraversava la strada in quel momento. Gravi le condizioni del 66enne che è stato portato in ambulanza al San Maurizio: ma i traumi erano troppo gravi e l’uomo è morto qualche ora dopo in ospedale.

Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Bolzano che dovranno ricostruire la dinamica. L’auto è stata sequestrata.