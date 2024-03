Bolzano: l'accoltellatore scrive dal carcere all'ex moglie, ma la famiglia rifiuta le lettere

BOLZANO. Benedict Chika Ibolekwu si trova ancora in Germania, rinchiuso in un carcere: è stato arrestato a inizio marzo perché ritenuto l'aggressore dell'ex suocera Waltraud Kranebitter Auer, 62 anni, ferita gravemente a coltellate in via Cavour. Ora ha scritto alla ex moglie, che però ha rifiutato le lettere Negli scorsi giorni ha inviato diverse lettere indirizzate alla ex moglie, con la quale i rapporti si erano incrinati da tempo, già mesi prima dell'aggressione.

«Abbiamo deciso di non leggere nulla di ciò che ha scritto». Le lettere sono state inoltrate alla Procura della Repubblica per contribuire alle indagini: saranno accorpate nel fascicolo dell'accusa per tentato omicidio.

