Bolzano, la Festa dei Fiori compie 135 anni: un giardino di emozioni a portata di città

BOLZANO. A Bolzano, la fine di aprile coincide tradizionalmente con la Festa dei Fiori, manifestazione storica che anche nel 2025 tornerà ad animare piazza Walther nelle giornate del 30 aprile e 1° maggio, raggiungendo l’importante traguardo della 135ª edizione.

L’iniziativa, molto apprezzata sia dai cittadini sia dai turisti, è frutto della consolidata collaborazione tra l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e l'Associazione Floricoltori dell'Alto Adige.

Nata nel 1888, la manifestazione si è affermata come punto di riferimento per tutti gli appassionati di fiori e piante, evolvendosi da piccolo mercato –prima in piazza delle Erbe, poi in via Argentieri e successivamente in via della Mostra– ad appuntamento immancabile e irrinunciabile per la città, tanto da trovare casa in piazza Walther, cuore pulsante di Bolzano.

In origine, la Festa rappresentava per i contadini della conca bolzanina e del Tirolo del Sud una delle poche occasioni per rifornirsi di fiori e ortaggi: le piante venivano trasportate con piccoli carretti fino ai banchi di vendita.

Oggi, invece, l’evento si configura non solo come mostra-mercato, ma anche come importante momento di divulgazione, in cui giardinieri e floricoltori presentano novità, varietà e combinazioni originali di fiori e piante.

Tra i momenti più attesi e di grande interesse, sicuramente, la presentazione della “pianta dell’anno”, che per quest'edizione, per la prima volta, è il frutto della collaborazione tra i Südtiroler Gärtnervereinigung (Floricoltori dell’Alto Adige) e i Fiori del Trentino.

Anche quest’anno, quindi, piazza Walther si trasformerà in un giardino variopinto, ricco di profumi, sorrisi e ispirazioni che promuovono la cultura del verde e la cura degli spazi naturali, dai balconi delle abitazioni ai giardini urbani. Gerani, petunie e garofani restano protagonisti indiscussi, ma è la varietà dell’offerta a rappresentare il vero elemento di richiamo per i numerosi visitatori.

Gli espositori

Come ogni anno la Festa dei Fiori ha registrato l’entusiasta adesione di molti espositori.

Presenti, dunque, Floricoltura Kircher (Bolzano), Floricoltura Schenk Florian (Nalles), Schullian Floricoltura (Bolzano), Werners Baumschule (Naz-Sciaves), Staudenparadies Brixen (Bressanone), Azienda Agricola Antonio Tononi (Bolzano), Azienda Agricola Mario Tononi (Laives), Floricoltura Max (Bolzano), Giovani Floricoltori dell’Alto Adige (Bolzano), Profarms Products (Appiano), Centro Verde (Bolzano), la Scuola professionale per l'economia domestica e agroalimentare Aslago (Bolzano), Spezie e sapori del mondo (Ferrara), Cooperativa Sociale CLAB (Bolzano), Associazione Culturale Lo Scoiattolo (Bolzano), Luci di Luna (Bolzano), I Vasi di Catia (Treviso), EraOraCeramica (Bellusco) e Ausser Brugghof (Val Senales).

Quest’anno animeranno la piazza diversi espositori provenienti da fuori regione che proporranno piantine aromatiche e mediterranee, petali e frutta essiccati, marmellate di fiori edibili, polveri profumate e colorate, spezie bio, fiori in ceramica, candele artigianali e decorazioni per vasi in carta riciclata. Non mancheranno poi anche tanti altri prodotti a tema floreale e primaverile.

Gli appuntamenti

L’inaugurazione ufficiale della 135ª edizione della Festa dei Fiori si terrà martedì 30 aprile alle ore 11.00 presso il palco allestito in piazza Walther, alla presenza delle autorità locali e con il tradizionale suono dei campanelli di coccio.

Seguiranno le esibizioni delle classi IV e V della scuola elementare K. F. Wolff di Rencio le quali canteranno alcuni brani in lingua italiana e tedesca. Seguirà poi il gruppo Ensamble Temple Brass del Conservatorio “C.Monteverdi” di Bolzano composto da sei studenti del biennio specialistico della classe di tromba diretta dai professori Marco Piero Bon e Giancarlo Parodi. Il pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, sarà animato dalla performance del gruppo Sam & the Goodfellas, mentre la serata si concluderà alle ore 20.30 in piazza Municipio con il concerto della Banda Musicale di Bolzano.

Mercoledì 1° maggio, alle ore 10.30, il complesso bandistico di Dodiciville darà il via agli appuntamenti musicali in piazza Municipio. A seguire, alle ore 11.00 in piazza Walther, si esibirà il gruppo folkloristico Volkstanzgruppe Gries, mentre alle 13.00 il programma proseguirà con il gruppo DNA. Alle ore 15.00, il Corpo Musicale Mascagni intratterrà il pubblico con un’esibizione in piazza Municipio. Gran finale alle ore 16.30 in piazza Walther con il concerto del gruppo Emanuele Cadario ft. La Sornette.

Durante entrambe le giornate, dalle ore 9.00 alle 18.00, piazza Walther ospiterà uno spazio dedicato all’arte e alla creatività, a cura dell’Associazione culturale Arcimboldo. Visitatori di ogni età potranno partecipare a laboratori di pittura che si alterneranno nel corso dell’evento. Non mancherà l’area “Trucca-bimbi”, realizzata dall’Associazione TIATRO e pensata per i più piccoli.

A proposito della Festa dei Fiori

Nata nel 1888 come Fiera Agricola in piazza delle Erbe, la Festa dei Fiori di Bolzano era inizialmente un’occasione per i contadini della conca bolzanina e del Tirolo del Sud di rifornirsi di sementi e attrezzi per la nuova stagione. Nel tempo, il semplice mercato si spostò in via Argentieri, diventando una grande manifestazione florovivaistica nel cuore di piazza Walther che si trasforma in un giardino fiorito cittadino. Oggi l’evento, realizzato in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, è una vetrina d’eccellenza per il giardinaggio e l’orticoltura a livello regionale e nazionale e nel 2025 giunge alla sua 135ª edizione, confermandosi un appuntamento imperdibile per grandi e piccini.