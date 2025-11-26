Bolzano, la Pista Zero riapre al pubblico: ecco orari e tariffe
Prime pattinate domani, giovedì 27 novembre, in via Genova, con orari dedicati a pubblico, scuole e società sportive. Ingresso da 3 euro, bambini e under 6 gratis
TRENTO. Riapre da domani, giovedì 27 novembre, la Pista Zero di via Genova, a Bolzano, lo storico impianto di pattinaggio che torna a disposizione dei cittadini con la programmazione invernale.
L’accesso per il pubblico sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, mentre sabato, domenica e festivi l’impianto resterà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.
Gli spazi del mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, saranno riservati alle scuole, mentre le società sportive potranno utilizzare la pista in fascia serale dalle 18 alle 20.
Le tariffe prevedono un ingresso di 3 euro per gli adulti e di 2 euro per i ragazzi under 14. I bambini sotto i 6 anni entreranno gratuitamente. Il noleggio pattini è fissato a 3 euro.