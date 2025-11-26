Bolzano, la Pista Zero riapre al pubblico: ecco orari e tariffe

La manifestazione

Una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne. Moltissime persone hanno sfilato a Merano. Parlano la moderatrice della Rete antiviolenza Sigrid Pisanu, che spiega cosa è la rete e che cosa fa, e l’assessore Daniele Di Lucrezia, che spiega cosa significhi, da uomini, lottare contro la violenza di genere