15:03
Il petrolio apre in lieve rialzo a New York a 57,99 dollari
14:50
Allianz taglia 1.500 posti di lavoro per sostituirli con l'Ia
14:35
La Cina parteciperà alle gare d'appalto del Canale di Panama
14:24
Pe chiede più controlli sui prodotti di Shein, Temu e AliExpress
14:04
Bongiorno, su ddl stupro saranno auditi solo tecnici
14:02
Ucciso in piazza, chiesti 11 anni e 4 mesi per ex assessore
13:52
Meglio crescita Gb 2025 all'1,5% ma poi peggiora
13:32
Borsa: l'Europa in cauto rialzo tra Fed e lente sull'Ucraina
13:29
Ushakov,007 russi e ucraini si sono incontrati a Abu Dhabi
13:20
Media, 'salgono a 12 i morti nell'incendio a Hong Kong'
Bolzano, la Pista Zero riapre al pubblico: ecco orari e tariffe

Prime pattinate domani, giovedì 27 novembre, in via Genova, con orari dedicati a pubblico, scuole e società sportive. Ingresso da 3 euro, bambini e under 6 gratis

TRENTO. Riapre da domani, giovedì 27 novembre, la Pista Zero di via Genova, a Bolzano, lo storico impianto di pattinaggio che torna a disposizione dei cittadini con la programmazione invernale.

L’accesso per il pubblico sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, mentre sabato, domenica e festivi l’impianto resterà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Gli spazi del mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, saranno riservati alle scuole, mentre le società sportive potranno utilizzare la pista in fascia serale dalle 18 alle 20.

Le tariffe prevedono un ingresso di 3 euro per gli adulti e di 2 euro per i ragazzi under 14. I bambini sotto i 6 anni entreranno gratuitamente. Il noleggio pattini è fissato a 3 euro.

