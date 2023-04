Bolzano, la Svp: stipendio anche ai consiglieri comunali

BOLZANO. «Basta con il gettone, diamo un piccolo stipendio ai consiglieri - circa 1.300 euro lordi al mese potrebbe essere una somma equa - perché è giusto retribuire l’impegno. In questo modo si dimezzerebbero le sedute che a quel punto non sarebbero più legate al gettone. L’anno scorso sono state 72: un’enormità per una città di 100 mila abitanti. A queste si aggiungono poi le commissioni, per le quali sono previsti altri 60-70 euro». Stephan Konder, presidente del consiglio comunale (Svp), rilancia un tema sul quale sta lavorando ormai da mesi ed è tornato di attualità, proprio in questi giorni, dopo che il capogruppo della Lega Roberto Selle e il consigliere Kurt Pancheri hanno seguito online una parte della seduta di martedì collegati dallo Sparkasse Arena, dove era in corso la partita Foxes-Vienna. «Tutto regolare - ribatte Selle, rispondendo alle critiche -: noi comunque abbiamo inviato subito una Pec alla segreteria del consiglio dicendo che rinunciavamo al gettone. Lo abbiamo fatto prima che scoppiassero le polemiche». Ricordiamo che Bolzano è uno dei pochi Comuni a livello provinciale ad aver mantenuto la modalità mista, ovvero è possibile seguire le sedute sia in presenza che online. Contrari una parte della Svp, Lega e Verdi che, finita la pandemia, volevano il ritorno per tutti in presenza. «Con questo doppio sistema - spiega Konder - ciascuno può seguire le sedute da dove vuole: dalla spiaggia come dal palaghiaccio. È una questione di opportunità e rispetto del decoro dell’istituzione che, con l’elezione, ci impegniamo a rappresentare. Oltre al fatto che in presenza l’attenzione è tutta un’altra».

Il gettone da 132 euro

A Bolzano si tengono in media sei sedute al mese; contro - per fare un esempio - le quattro di Trento. Per ogni seduta è previsto un gettone di 132 euro lordi; circa la metà per le commissioni. Non percepiscono il gettone i componenti della giunta e il presidente del consiglio perché ricevono già l’indennità. Ogni seduta quindi costa in media alle casse comunali circa 5 mila euro solo per i gettoni; ai quali però bisogna aggiungere le spese per il personale.

Il modello Trieste

«Ci siamo informati - spiega Konder - anche il Comune Trieste, che però ha il doppio dei nostri abitanti, aveva il problema dell’elevato numero delle sedute di consiglio: lo hanno risolto introducendo un piccolo stipendio per il consiglieri. Si può fare anche da noi, ma la Regione, come ha fatto il Friuli Venezia Giulia, deve legiferare in tal senso. Sia io che il sindaco abbiamo parlato con il presidente della Provincia Kompatscher: speriamo di riuscire a chiudere la partita entro la fine della legislatura. Sono sicuro che se si riduce il numero delle sedute, si avvicinano persone che sarebbero interessate ad entrare in politica, ma non hanno la possibilità di dedicarvi così tanto tempo. Con lo stipendio però introdurrei anche l’obbligo di tornare alle sedute solo in presenza. Fare politica è anche questo: vedersi e parlarsi».

Una seduta al mese

«Ben venga un piccolo stipendio per i consiglieri - dice Monica Franch, vicepresidente del consiglio - in questo modo si potrebbe concentrare tutto in un’unica seduta al mese di 6-7 ore. Il tempo che serve per trattare le diverse questioni - e sono tante, non perché create ad hoc - di cui l’aula è investita». A.M.