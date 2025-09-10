Bolzano, le Rsu alzano la voce: «Giù le mani dalle Acciaierie» 

BOLZANO. Clima di tensione in via Volta. Dopo l’annunciato bando che potrebbe strappare alla società Valbruna i terreni dove si produce l’acciaio temperato, dalle Acciaierie si leva la voce delle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie. Il loro monito: «Chi tocca la Valbruna, tocca tutti noi». Sono pronte a scendere in piazza. La richiesta esplicita è che il governo intervenga attraverso la Golden Power, senza che si ricorra al bando la cui pubblicazione è attesa per questi giorni.

I prossimi passi

Le Rsu annunciano assemblee con lavoratori e lavoratrici, cinquecentottanta dipendenti (ragionando in termini di famiglie: duemila bolzanini) che diventano 2.866 insieme a quelli di Vicenza e delle filiali italiane collegate. In contatto quotidiano con le segreterie nazionali, disponibili al dialogo con il presidente Arno Kompatscher e con l’assessore Marco Galateo «e a capire dal sindaco Claudio Corrarati se vuole le Acciaierie o no», dicono, i sindacati sono pronti a manifestare sotto Palazzo Widmann e se necessario anche a Roma. «Riteniamo indispensabile l’intervento del ministero competente (il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, ndr)», avvertono i delegati, «Affinché attraverso una norma specifica si possa procedere con l’assegnazione diretta dei terreni, garantendo così la continuità produttiva, la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela di un’azienda strategica per l’economia nazionale».

Gli investimenti

Riunite nel bar di fronte allo stabilimento, parlano le Rsu: per la Uilm Paolo Castelli, Domenico Adamo, Raffaele Cammareri, Costantino Locci, George Macrineanu, Giuseppe Mirto, per la Fim Cisl Santo Stillittano, Cristian Manunza, Rosolino Schillaci, per la Fiom Cgil Mino Sileo, Antonello Basileo e Sinani Dritan, con i segretari Giuseppe Pelella (Uilm) e Marco Bernardoni (Fiom), e Riccardo Conte della Fim a seguire da remoto per impegni sindacali. Giovedì scorso hanno incontrato l’ingegner Ernesto Amenduni, tra i proprietari della Valbruna, il quale ha espresso la volontà di garantire continuità e rimanere sul territorio. A Bolzano portano i numeri emersi dalla riunione: «Ad oggi, l’azienda ha già sostenuto investimenti per oltre 450 milioni di euro in macchinari e per 60 milioni di euro in tutela ambientale e sicurezza. Lo stabilimento di Bolzano rappresenta un pilastro fondamentale per il gruppo, generando oltre 400 milioni di euro di fatturato annuo su un totale che supera il miliardo di euro, e quasi 25 milioni di euro (in cinquant’anni sarebbero 1,2 miliardi) di tasse versate in provincia».

Nell’incertezza della concessione, intanto, sono stati congelati investimenti pari a 160 milioni di euro che erano stati previsti per gli anni 2025-2026.

Gli scenari più temuti

Se dopo l’anno di proroga appena iniziato non fosse la Valbruna ad aggiudicarsi la concessione cinquantennale, le ricadute sarebbero pesanti anche per lo stabilimento di Vicenza, con il quale le Rsu hanno già avviato contatti, con effetto domino sugli stabilimenti negli Usa e in Canada.

A Bolzano, i lavoratori avrebbero diritto appena a due anni di Naspi, «e dire che ognuno di loro vale 100mila euro di Pil annui, contro i 30mila di un addetto del turismo», riferiscono dalla Uil citando la Cgia di Mestre. Le Rsu interrogano la Provincia: «Chi ci assumerebbe? Come si può parlare di continuità produttiva se i tempi di dismissione e ricostruzione di un impianto siderurgico, al netto della bonifica, superano facilmente i dieci anni? Non sono certo i quattro anni di cui parla la giunta».

Descrivono «un grave danno strategico anche per il mercato globale di riferimento, rischiando di compromettere la continuità dell’intera azienda». Dal 17% del 2002, la Cina ha già portato la propria fetta di mercato dell’acciaio inossidabile al 67%, mentre l’Europa è scesa. È quanto basta ad alimentare il timore dei sindacati di «una strategia per uccidere la Valbruna», per desertificare il sito e alimentare lo strapotere cinese. Le Rsu ricordano quindi che «l’ingresso di Nicola Amenduni nelle Acciaierie di Bolzano ha segnato l’inizio di un percorso di crescita e innovazione» e l’impegno dell’azienda verso i propri dipendenti: ad esempio, ai nuovi assunti, per il primo anno viene dato un contributo di 500 euro per l’affitto.

Proteste sul criterio del minore utilizzo dell’area R, posta sulla sinistra uscendo dall’autostrada: «Quella superficie è necessaria. Da lì esce il materiale finito».