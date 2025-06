Bolzano, linea dura contro l’abbandono dei rifiuti e addio ai contenitori stradali per i vestiti usati

BOLZANO. Novità in arrivo per i rifiuti a Bolzano sono state presentate questa mattina (27 giugno) in municipio in una conferenza stampa congiunta tra Comune e Seab.

Indumenti usati: via i contenitori stradali

"La prima novità – ha spiegato l’assessore Marco Caruso – riguarda la raccolta degli indumenti usati, che verrà completamente riorganizzata per garantire maggiore efficienza e rispetto del contesto urbano". A partire da metà luglio infatti, la raccolta di abiti, scarpe e accessori avverrà esclusivamente presso il Centro di riciclaggio di Bolzano. I contenitori stradali verranno rimossi progressivamente entro l’estate. La decisione nasce dalla combinazione di due fattori: la crisi del mercato globale dei tessili usati, che rende più complessa una gestione sostenibile, e il frequente degrado urbano causato da atti vandalici e abbandoni impropri presso i cassonetti. Comune e Seab invitano la cittadinanza a una gestione più consapevole di questi materiali, promuovendo riuso, donazione e scambio attraverso mercatini, associazioni o piattaforme online.

Il presidente di Seab Kilian Bedin ha sottolineato che "Questa nuova organizzazione della raccolta non solo mira a preservare il decoro urbano, ma anche a offrire un servizio più efficiente e rispettoso, in linea con le reali esigenze della comunità".

Contrasto all’abbandono rifiuti: più controlli e sanzioni

Un altro fronte prioritario è il rafforzamento dei controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, un fenomeno ancora diffuso che comporta gravi danni ambientali e costi aggiuntivi per la collettività. "Nel 2024 – ha evidenziato il direttore dell’Ufficio Ambiente Renato Spazzini – sono state elevate circa 1.700 sanzioni grazie all’impiego di 12 telecamere multiple posizionate strategicamente nel perimetro cittadino, capaci di individuare i veicoli coinvolti. Circa un terzo delle violazioni rilevate proviene da utenti residenti nei comuni limitrofi, con un conseguente aggravio sui costi di smaltimento per Bolzano". Le sanzioni ammontano a 200 euro per i privati e 400 euro per le imprese. Spazzini ha aggiunto che "purtroppo molti cittadini abbandonano i rifiuti per la fretta, nonostante esistano canali corretti per il conferimento: raccolta domiciliare, contenitori stradali, centro di riciclaggio. Non si comprende perché scegliere l’illegalità quando il sistema funziona ed è a disposizione di tutti». Caruso sottolineando che i servizi ci sono e che il centro di riciclaggio è aperto 6 giorni la settimana ha ricordato: "Il nostro intento non è certo quello di fare cassa, ma di far cessare questo malcostume che poi incide sulle tasche di tutti i cittadini".

Tariffa rifiuti 2025

Illustrato l’aggiornamento della tariffa rifiuti per il 2025, stabilito secondo le disposizioni del Piano Economico Finanziario pluriennale 2022–2025. L’adeguamento previsto è pari a +8,7% per le famiglie e +7,5% per le imprese. Per una persona sola l’incremento si traduce in circa 1 euro al mese, mentre per una famiglia di tre componenti l’aumento sarà di circa 1,80 euro mensili. Confermate le agevolazioni già in vigore per gli anziani, ossi una riduzione del 50% per over 65 con Isee fino a 20.000 euro ed una riduzione del 35% per over 65 con Isee tra 20.001 e 30.000 euro

Importante novità è l’introduzione del Bonus Sociale Rifiuti, analogo a quelli già previsti per energia e gas. Lo sconto sarà pari al 25% della tariffa e verrà riconosciuto in automatico, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025, alle famiglie con Isee fino a 9.530 euro e alle famiglie numerose (almeno 4 figli) con Isee fino a 20.000 euro Il bonus sarà finanziato con un contributo annuale di 6 euro per utenza.

Il Direttore Generale di Seab Matthias Fulterer ha sottolineato che "nonostante l’adeguamento, le tariffe a Bolzano restano tra le più contenute a livello nazionale: nel 2024, una famiglia di tre persone ha speso mediamente 222 euro all’anno, contro una media italiana di 329 euro, con un risparmio superiore al 30%".