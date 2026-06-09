Bolzano, motociclista contro il guard-rail: grave ferita alla gola

BOLZANO. Un motociclista di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri, 8 giugno, in seguito a un incidente avvenuto sul raccordo che collega la strada arginale alla MeBo.

Secondo le prime informazioni disponibili, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. La caduta si è conclusa contro il guard-rail, con conseguenze particolarmente serie.

Nell'urto l'uomo ha riportato una profonda ferita alla gola e ha perso una notevole quantità di sangue. Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari giunti sul posto assieme agli agenti della Polizia municipale.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all'ospedale di Bolzano, dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono in corso.