Bolzano, nuovo volto per l’area Fiera-Sparkasse Arena: ecco come sarà

BOLZANO. L’Assessorato alle Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano e l’Ente Fiera si sono incontrati nei giorni scorsi per discutere congiuntamente di un ambizioso progetto di potenziamento e riqualificazione urbana dell’area compresa tra il quartiere fieristico e la Sparkasse Arena, sede del palazzo del ghiaccio.

L’obiettivo è quello di ridisegnare profondamente questo tratto strategico della zona industriale, trasformandolo in un nuovo polo urbano capace di coniugare funzionalità, estetica e identità. Il progetto prevede la realizzazione di una seconda pista del ghiaccio per ampliare l’offerta sportiva amatoriale e non, accogliere al meglio il campionato di hockey e rispondere all’entusiasmo crescente dei tifosi.

Oltre al nuovo impianto sportivo, si punta a potenziare i parcheggi e a ripensare completamente piazza Fiera, trasformandola in uno spazio pubblico moderno, accattivante e ricco di personalità. L'intento è quello di superare l’immagine asettica della zona industriale, restituendo alla piazza un ruolo centrale come luogo di incontro e punto di riferimento per tutta l’area.

Per garantire la sostenibilità e la funzionalità del progetto, è previsto anche un piano viabilità dedicato, che miri a fluidificare i flussi di traffico in una zona già oggi particolarmente congestionata. La volontà condivisa è di trovare un equilibrio che consenta la convivenza armonica tra eventi fieristici, attività sportive, pendolarismo e collegamenti con il centro cittadino.

“Si tratta di un progetto ambizioso, che mira non solo a rinnovare spazi e infrastrutture, ma a dare un’anima nuova alla zona industriale di Bolzano,” dichiara l´assessore Christian Bianchi. “Una visione urbana che guarda al futuro, al servizio della cittadinanza e della vivibilità.”

I prossimi passi prevedono l’elaborazione di un masterplan e il coinvolgimento dei soggetti interessati, con l’auspicio di avviare al più presto la fase operativa.