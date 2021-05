Bolzano: plateatici gratis per bar e ristoranti

BOLZANO. Sarà prorogata fino al 31 dicembre l'esenzione totale della tassa di occupazione del suolo pubblico per gli esercizi pubblici e per il commercio su suolo pubblico a Bolzano.

Lo ha deciso la giunta comunale. Agli esercenti, come avvenuto già lo scorso anno, sarà consentito l'ampliamento temporaneo della superficie esterna concessa, sino al raddoppio, senza però entrare in conflitto con proprietà private adiacenti o con spazi riservati ai mezzi di emergenza.

Resta ferma la limitazione ad un massimo di 50 persone che possono essere accolte all'aperto da un unico locale pubblico.

L'esecutivo comunale ha anche stabilito di non autorizzare, per il momento e in attesa degli sviluppi della pandemia, concerti, spettacoli e musica nei locali pubblici (bar e ristoranti) per limitare li rischio di assembramenti.