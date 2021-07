Bolzano pronta a tifare gli azzurri, il sindaco vieta il consumo di birre (e altro) nelle piazze e vie della città

BOLZANO. Anche a Bolzano è iniziato il conto alla rovescia verso la finale degli Europei di calcio tra Inghilerra e Italia in programma domenica 11 luglio alle 21 a Wembley. I tifosi bolzanini si stanno preparando per seguire la partita nella speranza di poter festeggiare la vittoria degli azzurri. Ma la gioia non può superare certi limiti, ecco perché il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha firmato due specifiche ordinanze.

I provvedimenti sulla viabilità

Eccoli: dalle 17 dell’11 luglio alle 5 del 12 luglio l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutte le tipologie di sosta in piazza della Vittoria, compresa l'intera area parcheggio tra il parco retrostante il monumento ed il fronte dei civici 33, 38, 39 a, 41, ambo i lati nel tratto compreso dall'intersezione da via Diaz all'intersezione con via Giuliani, e su ambo i lati nel tratto compreso dall'intersezione con via Orazio all'intersezione con la rotonda in direzione di ponte Talvera e in Corso della Libertà, su ambo i lati nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e l'intersezione con via Virgilio; l'istituzione del divieto di circolazione per bus urbani ed extraurbani in piazza della Vittoria, via Cesare Battisti e Corso della Libertà, dalle 22.30 dell’11 luglio alle 5 del 12 luglio.

I provvedimenti di ordine pubblico

Istituito il divieto per il giorno 11 luglio dalle 20 alle 6 del giorno successivo di vendere contenitori in vetro (o altro contenitore che possa fungere da mezzo contundente) o bicchieri in vetro (o altro contenitore che possa fungere da mezzo contundente) e di detenere e consumare bevande in contenitori in vetro (o altro contenitore contundente) nelle vie, nelle piazze e all'esterno di pubblici esercizi, fatto salvo durante la consumazione ai tavoli degli stessi, al banco e nei plateatici nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalle norme vigenti ovvero nelle strutture che appartengono all'esercizio. C’è il divieto per il giorno 11 luglio dalle 20 alle 6 del giorno successivo di consumo di bevande alcoliche nelle vie, nelle piazze e all'esterno di pubblici esercizi a prescindere dal materiale del contenitore, salvo quello effettuato al banco di somministrazione e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.