Bolzano, rissa davanti a una scuola media per un pallone non restituito

BOLZANO. Personale della Questura di Bolzano è intervenuta venerdì pomeriggio per una rissa tra giovani davanti a una scuola media, scoppiata per un pallone non restituito. Un ragazzo è finito al pronto soccorso con una ferita al sopracciglio. Cinque quattordicenni sono stati affidati ai genitori e denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di rissa e lesioni.

"Si è trattato di una grave episodio di violenza, sorto per futili motivi, che denota una situazione di disagio giovanile preoccupante - ha commentato il questore Paolo Sartori -. In tali contesti è di fondamentale importanza l'interazione tra le varie Istituzioni e le componenti sociali che hanno funzioni educative, in primo luogo le famiglie, allo scopo di far comprendere ai ragazzi - soprattutto quelli in età giovanissima, come in questo caso - il disvalore di determinati comportamenti, e la gravità delle conseguenze che da essi ne derivano".