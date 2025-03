Bolzano, “rivoluzione” traffico: via la rotonda davanti alla stazione

BOLZANO. Prepariamoci: in centro ci vorrà una bussola per i primi giorni della rivoluzione in arrivo. Tempo pochi mesi, sparirà la rotonda di piazza Stazione e ne apparirà, ex novo, una sull'intersezione tra via Garibaldi, via Alto Adige e piazza Verdi.

Al posto della rotonda che adesso fluidifica - è un eufemismo, tra semafori e doppi passaggi pedonali - i flussi nord sud, si potrà procedere solo in linea retta: viale Stazione è pronto infatti alla trasformazione in ztl, aperta solo ai bus e alle bici. Sulla nuova rotonda, già progettata, ruoteranno i flussi provenienti dalla stazione stessa, da piazza Verdi-via Marconi, e che proveranno a dirigersi verso ponte Loreto e viale Trento.

A questo proposito, la nuova rotonda ha già una missione: evitare che le auto oggi in uscita dalla zona di via Mayr Nusser girino a sinistra per evitare la città: dovranno al contrario, nello schema viabilistico riformato, entrare nel flusso nord-sud e muoversi sulla nuova rotonda per invertire la marcia. Non è finita. Sempre tra pochi mesi vedrà la conclusione il cantiere attivo alle spalle del vecchio distributore di piazza Verdi per la costruzione sia del tunnel automobilistico (bypasserà in sotterranea via Alto Adige per entrare nei garage centrali ), che del soprapasso ciclabile. Quest'ultimo accoglierà le bici in arrivo dal Lungo Talvera e dal nuovo tunnel costruito per evitare di incrociare il traffico sopra ponte Loreto, per infine distribuirle verso via Alto Adige e viale Stazione. E viceversa.

La novità al riguardo, è che sta per essere sanato quel "buco" nella rete delle piste che costringe oggi le due ruote a immettersi tra bus e macchine, nel fitto del traffico, per dirigersi verso la stazione: è infatti in fase di ultimazione la ciclabile, nella forma di una nuova infrastruttura, la quale sta sorgendo alle spalle di piazza Verdi e che si posizionerà come una quarta corsia, tra quelle riservate ai mezzi pubblici e alle due per le auto. La pista correrà infatti rasente gli edifici dell'Areale ferroviario e dunque protetta sulla sua destra dal traffico.

«Si tratta di un lavoro di coordinamento tra le esigenze urbane di un migliore deflusso della viabilità - spiega Stefano Fattor - e quelle legate alla conclusione dei tanti cantieri centrali». Quelli che hanno inciso sulle ragioni del nuovo progetto - rotonde riguardano sia il tunnel stradale sotto via Alto Adige che si aprirà dietro il vecchio distributore, sia i lavori che riguardano la risistemazione del parco Stazione, che comporterà la chiusura al traffico ordinario di viale Stazione. Da qui l'inutilità in prospettiva dell'attuale rotonda davanti alla stazione stessa, visto che non si potrà più entrare verso piazza Walther, e la necessità di costruirne una laddove, invece, si intersecheranno le direttrici in tutte le direzioni.

Altro elemento che andrà coordinato è infine la costruzione della nuova bike station prevista, come da accordi Provincia- Sta - Comune -Rfi, sul fianco di via Garibaldi. Vicinissima alla ciclabile in costruzione sulla stessa strada. «Ci vedremo tra pochi giorni con Sta per coordinarci - rivela l'assessore comunale - e la ragione è la necessità di accelerare i lavori, perché Rfi ha chiesto di poter poi disporre di un edificio, attualmente sul terreno a fianco del progettato parcheggio bici, al fine di farne un proprio deposito». In ogni caso quello snodo diventerà, per mesi, un luogo di grande tensione viabilistica. P.CA.