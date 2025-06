Bolzano, rubata la bandiera arcobaleno al Noi Techpark: consegnate le immagini alla polizia

BOLZANO. La bandiera arcobaleno del Pride Month esposta all’ingresso principale del NOI Techpark e già oggetto di atti vandalici a inizio mese, è stata sottratta nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno da due sconosciuti. NOI ha provveduto alla sua sostituzione e ha sporto denuncia alle autorità competenti.

Come ogni anno, NOI Techpark – parco scientifico e tecnologico fortemente connesso ai valori dell'Europa – ha aderito al Pride Month, l’iniziativa globale finalizzata a promuovere un mondo più equo e inclusivo per tutti. La parola "Pride" (orgoglio) è centrale: invita le persone a essere orgogliose di chi sono, a non nascondersi e a vivere autenticamente.

Mascherate nel volto, due persone si sono invece introdotte nel corso della notte al NOI Techpark di Bolzano e hanno vandalizzato la bandiera arcobaleno che il quartiere espone per simboleggiare quei valori di inclusione, apertura e diversità che sono l’humus culturale alla base di ogni innovazione. L’ultimo gesto, registrato alle 4.50 della notte, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del NOI e mostra chiaramente i due issarsi sul pennone, tagliare la corda e impossessarsi dello stendardo. I filmati sono stati consegnati alla polizia, alla quale NOI Spa ha presentato una denuncia contro ignoti.

La bandiera sventolerà nuovamente dalla giornata di domani, giovedì 19 giugno, nella quale il NOI Techpark proporrà un dialogo aperto tra scienza e società sui grandi temi posti dall'intelligenza artificiale: alla prima edizione dei NOI TECHTALKS, Brent Mittelstadt, professore di Etica dei dati presso l’Università di Oxford, e Chiara Ghidini, professoressa presso la Libera Università di Bolzano, parleranno di temi chiave legati all'intelligenza artificiale. Inoltre, verrà inaugurata la mostra itinerante “Thinking Ahead” e, in occasione del secondo evento di Summer at NOI, S.P.E.C.K Kollektiv e Beat Coin animeranno la serata all'insegna di suoni pulsanti e proiezioni artistiche.

"Rimetteremo la bandiera e la rimetteremo ogni volta che accade, perché il NOI vuole essere un luogo simbolo di libertà, rispetto e inclusione", commenta Ulrich Stofner, direttore del NOI Techpark.

(foto Luca Guadagnini / Noi Techpark)