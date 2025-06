Bolzano, scontro tra un ciclista e i carabinieri: morto uomo di 87 anni

Aggiornamento di stamane:

L'anziano è deceduto al Santa Maria del Carmine. Troppo gravi le ferite riportate.

BOLZANO. Erano le 16 di ieri pomeriggio, 19 giugno. Un anziano bolzanino, classe 1938, stava procedendo lungo viale Druso in sella alla sua bicicletta elettrica. Per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri in transito.

L'uomo a quel punto ha perso l'equilibrio, è caduto dalla bici e ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto rovente: si trova in gravissime condizioni all'ospedale "San Maurizio".

