Bolzano: sfida a sei per il dopo Caramaschi

BOLZANO. È ufficiale: sono sei i candidati sindaco che si sfideranno a Bolzano il 4 maggio (con eventuale ballottaggio il 18 maggio), sostenuti dalle tredici liste depositate entro ieri mattina al Servizio elettorale del Comune, guidato dal segretario generale Antonio Travaglia. La finestra per la consegna si è chiusa a mezzogiorno con un totale di 403 nomi. Per ultimi si sono presentati Partito democratico e TeamK. Esclusioni sono ancora possibili di qui a domenica, decise dalla commissione di controllo. In Alto Adige eleggeranno i nuovi consigli comunali gli elettori e le elettrici di 111 comuni su 116, in Trentino saranno rinnovate 157 amministrazioni.

Candidature in calo

Le donne candidate a Bolzano sono 159, il 39,45%. Meglio di cinque anni fa (33%), probabilmente anche per la spinta della nuova norma che prevede che almeno un terzo dei nomi in ogni lista siano femminili. Ma i numeri assoluti dimostrano un notevole calo della partecipazione: nel 2020 gli aspiranti sindaco erano dieci (due le donne), i candidati al Consiglio 461. È prevedibile una ulteriore flessione dell’affluenza alle urne.

In sei per il dopo Caramaschi

Renzo Caramaschi ha sperato fino all’ultimo di potere portare fino al prossimo autunno il suo secondo e ultimo mandato, «ridotto» causa Covid (nel 2020 si votò in autunno). Tema di dibattito e causa di incertezze lo scorso autunno. Ma alle urne si tornerà in primavera. Ecco i sei candidati sindaco. Juri Andriollo è assessore uscente e avvocato. È sostenuto dal centrosinistra: Lista civica con Andriollo, Partito democratico – Partito socialista, Verdi – Sinistra die Linke, Restart. Sono in tutto 123 candidati. La coalizione era partita ampia, con TeamK, M5S e Rifondazione riuniti al tavolo. Un sogno naufragato dopo mesi di ragionamenti culminati con una serratissima trattativa sul candidato sindaco dalla quale è uscito vincitore il Pd.

L’altra coalizione, il centrodestra, sostiene Claudio Corrarati. Imprenditore, presidente della Cna fino a poche settimane fa, Corrarati ha dalla sua i 137 candidati di Civica per Bolzano – Corrarati sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Gli avvenimenti degli ultimi giorni tutti interni a FdI hanno assestato un colpo pesante a una coalizione che rivendica coesione e che punta molto sull’effetto specchio con la maggioranza in Provincia e sui relativi possibili benefici.

A insidiare i due «big» arriva Angelo Gennaccaro, candidato della sua storica lista, battezzata per queste elezioni La Civica – Io sto con Bolzano. L’ex assessore comunale, oggi vicepresidente del consiglio provinciale, torna a proporsi come sindaco.

La Svp questa volta ci crede di più. Frammentazione politica e disaffezione al voto potrebbero dare un vantaggio inedito all’attuale numero due del municipio, Stephan Konder, il candidato di una Volkspartei cittadina che nella lista fa la sintesi di ala economica (rappresentata in prima battuta da Konder, appunto) e potente ala contadina e che apre a candidature del gruppo italiano. Aspetto, questo, che dà la misura della convinzione della Svp.

Il TeamK attinge al mondo mistilingue e schiera Matthias Cologna, il più giovane (ha 32 anni). Ha preparazione amministrativa e l’ambizione di varcare le porte della giunta.

Ultima ma non ultima, l’unica candidata sindaca: è Simonetta Lucchi, insegnante di liceo, scrittrice, artista, sostenuta da Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista.

Le curiosità sulle liste

Fin qui si è parlato di chi è direttamente sotto le luci della ribalta. Ora finalmente si possono scorrere le liste (sono tutte pubblicate nelle pagine seguenti) e scoprire magari qualche curiosità. Da quelle che saltano subito all’occhio (la più numerosa è Io sto con Bolzano, 55 nomi, la più snella Rifondazione con sette nomi) a quelle che richiedono un paio di calcoli. La maggiore presenza femminile si registra nella lista unica di Verdi e Sinistra, con 23 candidate su 45. Buona rappresentanza di genere anche in Restart, TeamK, Forza Italia. Le capolista sono quattro: sono le assessore uscenti Chiara Rabini (Verdi-Sinistra) e Johanna Ramoser (Svp), l’avvocata Giuliana Dragogna per il TeamK e la consigliera provinciale Anna Scarafoni, per la quale FdI si è spaccato. Ne scriviamo nelle pagine seguenti. È ancora piuttosto esigua la presenza di candidature di nuovi cittadini e cittadine originari di paesi extra Ue, benché in alcune liste superi il 10 per cento. La Lega addirittura arriva al 20, seguita da Restart (15,8), Pd (10,5) e FdI (10,3). La candidata più giovane è Giulia Lombardozzi, di Forza Italia. Non ha ancora 18 anni: li compirà il mese prossimo.

Le verifiche

Mercoledì 19 marzo si è insediata in Comune la commissione elettorale circondariale, che esaminerà eventuali ricorsi e verificherà la regolarità delle liste. La commissione sorteggerà poi l’ordine dei candidati sindaco e delle liste, per la collocazione sulle schede elettorali e sui tabelloni.